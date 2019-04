Kino w spódnicy. „Vox Lux” przedpremierowy pokaz

Zjawiskowa Natalie Portman w przedpremierowym pokazie „Vox Lux”. Zbliża się kolejny seans dla Pań w Kinie Odra. W kwietniowym Kinie w spódnicy zapraszamy na

przedpremierowy pokaz „Vox Lux” – opowieść o życiu i karierze wielkiej gwiazdy pop, w którą wcieliła się hipnotyczna i prowokująca laureatka Oscara, Natalie Portman.

„Vox Lux” to magnetyzujący portret XXI wieku i świata współczesnej popkultury, a jednocześnie historia dorastania w blasku fleszy, opowieść o utracie niewinności i wykreowanym wizerunku, od którego nie można uciec. Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z

niej międzynarodową gwiazdę muzyki pop. Na ekranie oglądamy wydarzenia na przestrzeni 15 lat, obrazujące karierę artystki oraz ewolucję popkultury. Na wyjątkowy, przedpremierowy i pełen niespodzianek pokaz dla Pań w promocyjnej cenie 12 zł zapraszamy – także w imieniu Partnerów – w czwartek 25 kwietnia o godz. 17:45. Przypominamy, że jeśli nie macie z kim zostawić dzieci, w sali zabaw Figloraj za okazaniem biletu do kina czeka na Was promocja: cena za opiekę nad dzieckiem podczas całego seansu wynosić będzie jedynie 16 zł.

Zapraszamy!

