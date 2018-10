Tajemnice Marii Callas

Oława. Kultura. W ramach pierwszego jesiennego „Kina Seniora” Centrum Sztuki zaprasza do obejrzenia nieznanej historii Marii Callas

To najsłynniejsza diwa operowa, fascynująca kobieta, pełna sprzeczności, spełniona na scenie, ale szukająca wielkiego uczucia. Wrażliwa i bezwzględna, ambitna i pełna kompleksów, wykorzystująca innych i wykorzystywana. Niewierna żona i porzucona kochanka. Uwięziona w burzliwym trójkącie miłosnym, kochająca jednego z najbogatszych mężczyzn na świecie, Aristotelisa Onasisa, z którym łączyło ją wielkie, namiętne uczucie, ale który wybierał między nią, a piękną wdową po amerykańskim prezydencie, Jackie Kennedy.

Tajemnice, skandale i plotki, które wpłynęły na życie wielkiej artystki. Jaka naprawdę była Maria Callas, o której do dziś krążą legendy? Odpowiedź w „Kinie Seniora”. Seans odbędzie się we wtorek 30 października o godz. 15.15. Bilety w cenie 10 zł dostępne w kasie OWE Odra i online na www.kultura.olawa.pl.



