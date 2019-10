Co w kinie ODRA?

Zapraszamy do kina ODRA!

„O Yeti!”

Premierowo w Kinie Odra!

Przed nami niezwykła przygoda – wprost z tłocznych ulic Szanghaju trafimy w zapierające dech w piersiach krajobrazy Himalajów.

Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka, ona i jej psotni przyjaciele – Jin i Peng – nadają mu imię „Everest” i organizują niezwykłą wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi.

Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Burnish, sprytny milioner, który marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by Everest wrócił do domu.

Więcej informacji, zwiastun i bilety online na: http://kultura.olawa.pl/filmy/o-yeti/

Downton Abbey

Tej jesieni światowy fenomen „Downton Abbey” powraca jako wielkie filmowe wydarzenie. Kochana na całym świecie rodzina Crawleyów oraz ich służba przygotowują się do najbardziej doniosłego wydarzenia w ich życiu. Wizyta króla i królowej Anglii ujawni skandale, romanse i intrygi, które sprawią, że Downton zachwieje się w posadach…

Tylko w Kinie Odra!

Więcej informacji, zwiastun i bilety online na: http://kultura.olawa.pl/filmy/downton-abbey/

Tajemnica Ojca Pio

O św. Ojcu Pio wiele już napisano i powiedziano. Czy są jeszcze fakty, które powinny ujrzeć światło dzienne? Tajemnica Ojca Pio to udana próba ukazania prawdziwego oblicza Stygmatyka oraz bardzo trudnej drogi, jaką przeszedł, by na jej końcu stać się jednym z największych świętych Kościoła.

Twórcy zadbali o niepublikowane dotąd materiały: zeznania świadków życia świętego, jego duchowych dzieci, osób, które doświadczyły nawrócenia i uzdrowienia, oraz zdjęcia, nagrania i wypowiedzi współbraci z San Giovanni Rotondo. Film bez ogródek ujawnia, jak niewyobrażalnemu ogromowi prób został poddany skromny zakonnik z Pietrelciny: oszczerstwa i poddawanie w wątpliwość stygmatów, podsłuchy zakładane nawet w konfesjonale, posądzanie o intymne kontakty z kobietami, kary i prześladowania także ze strony osób związanych z Kościołem. Niezwykłe emocje towarzyszą widzowi, gdy śledzi on autentyczne nagrania Ojca Pio i słyszy jego charakterystyczny, jakby niepasujący do wizerunku głos. Całości dopełnia sprawiający ogromne wrażenie ekskluzywny materiał dokumentujący niedawną ekshumację ciała św. Ojca Pio.

Daty i godziny seansów: 12.10 (sobota) godz. 13.30, 13.10 (niedziela) godz. 13.15, 25.10 (piątek) godz. 18.00. Cena biletu: 14 zł.

Więcej informacji, zwiastun i bilety online na: http://kultura.olawa.pl/filmy/tajemnica-ojca-pio/

Midsommar. W biały dzień

Dani (Florence Pugh) i Christian (Jack Reynor) to młodzi Amerykanie, którym nie układa się w związku i rozważają rozstanie. Niespodziewana rodzinna tragedia zbliża ich jednak do siebie, a pogrążona w żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego przyjaciół, aby wziąć udział w wakacyjnej wyprawie na północ Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Wyprawa na dziewięciodniowy festiwal z początku wygląda na beztroską wycieczkę do krainy, w której nigdy nie zachodzi słońce. Jednak celebrowane w sielskiej scenerii obrzędy z czasem przybierają nieoczekiwany, coraz dziwniejszy obrót… Zapraszamy do Kina Odra!

Więcej informacji, zwiastun i bilety online na: http://kultura.olawa.pl/filmy/midsommar-w-bialy-dzien/

Kategoria artykułu: Aktualności