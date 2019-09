#Silnirazem – KO zachęca do udziału i pomocy w wyborach

OŁAWA. W godzinach przedpołudniowych 18 września na oławskim Rynku Koalicja Obywatelska zorganizowała konferencję

Wzięli w niej udział kandydaci do Sejmu Anna Leszczyńska, reprezentantka oławskiego powiatu startująca z miejsca 13 z list KO, Michał Jaros – 3 na liście, Krzysztof Mieszkowski – 7 na liście KO oraz Marek Łapiński – 28 na liście koalicji. Wyruszyli dziś w trasę po drogach Dolnego Śląska specjalnie przygotowanym na kampanię busem, na którym widniał hasztag „Silni razem”, co ma zachęcić sympatyków, wolontariuszy do pomocy przy tych wyborach. Kandydaci prosili o wsparcie, aby udostępnić swój balkon, płot, wolne miejsca na materiały wyborcze KO, albo w jakiś inny sposób wspomóc trwającą właśnie kampanię.

– Rozpoczynamy na Dolnym Śląsku akcję „Silni razem”. Choć ona tak już naprawdę trwa. Od wielu dni zgłaszają się do nas wolontariusze, wszystkie osoby, które chcą nas wesprzeć – rozpoczął konferencję Michał Jaros.

– Bardzo ważna jak dla nas aktywność wolontariuszy i sympatyków Koalicji Obywatelskiej – mówił Marek Łapiński. – We Wrocławiu jesteśmy silni, ale w powiatach chcemy być równie silni. Chcemy wraz z naszym kandydatem do Senatu, Bogdanem Zdrojewskim, wygrać zdecydowaniem, aby nie było wątpliwości kto zwyciężył na Dolnym Śląsku. Każde zgłoszenie balkonu, płotu, każde zgłoszenie chęci roznoszenia ulotek KO jest dla nas bardzo ważne. Od poniedziałku mamy tych zgłoszeń już setki. Ale prosimy o więcej, choćby przez kontakt mailowy.

– O tym, że te wybory są bardzo ważne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać – mówiła Anna Leszczyńska. – Zadecydują o tym, jak będzie wyglądał kształt Polski i rozwój Dolnego Śląska, powiatów. Proszę pamiętajcie o tym, że 13 października są wybory. Poprzyjcie kandydatów, którzy są nie tylko doświadczeni i zaangażowani w sprawy samorządowe oraz społeczne, ale również tych, którzy mają energię, pomysł i pasję. Najbardziej otwarte osoby na rozmowę, na dialog, na Europę i świat znajdziecie na listach KO.

– To są najważniejsze wybory od 1989 roku – mówił Krzysztof Mieszkowski. – 13 października rozstrzygniemy, czy Polska będzie krajem demokratycznym, czy będzie krajem staczającym się w autorytaryzm. Bardzo ważna jest obecność państwa przy urnach wyborczych. Trzeba zagłosować za demokracją, za otwartym i różnorodnym państwem. Tu w Oławie przez wiele lat mieszkał Jerzy Łukosz, wybitny pisarz i mój przyjaciel, który wydał kilkanaście książek. W Oławie urodził się absolutny geniusz muzyczny Paweł Mykietyn, który jest współpracownikiem Nowego Teatru w Warszawie. Z mniejszych miejscowości pochodzą osoby absolutnie wyjątkowe. Myślę, że właśnie te miejscowości dla naszej demokracji są niezwykle ważne, będą one decydować o tym, czy będziemy wolnym i otwartym krajem.

Jak kandydaci KO postrzegają aktywność wyborców na miesiąc przed wyborami? Dlaczego tak mało materiałów wyborczych jest na terenie powiatu?

– Właśnie dlatego tutaj jesteśmy, aby było ich więcej – mówił Marek Łapiński. – Dysponujemy materiałami, w dobie nowoczesnych technologii łatwo do nas dotrzeć. Każdy sympatyk opozycji to może zrobić. Akcja „Silni razem” pokazuje, że jest to skuteczna prośba do naszych wyborców o wsparcie.

– Rzeczywiście, jesteśmy mocniejsi we Wrocławiu – mówił z kolei Michał Jaros. – To widać na ulicach. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Oławie, za chwilę w Oleśnicy, bo nie skupiamy się tylko na Wrocławiu. Chcemy powalczyć o każdy głos. Nie boimy się trudnych spotkań, nawet w powiatach i w miejscowościach, gdzie PiS ma większe poparcie, nawet sięgające 60%. Tam trzeba przekonywać tych teoretycznie przekonanych albo tych, którzy się jeszcze wahają. Ta akcja jest skierowana do wszystkich. Tam, gdzie są materiały wyborcze naszych kontrkandydatów, chcemy pojawić się też my. Nie dysponujemy salkami katechetycznymi, gdzie rozdawane są ulotki po uroczystościach niedzielnych. Na płotach kościołów też nie wisimy.

– Jest jedna bardzo ważna rzecz – mówił Krzysztof Mieszkowski. – Kościół wspierając PiS stał się częścią kampanii wyborczej. My chcieliśmy tego uniknąć. Ciągle żyjemy w państwie neutralnym światopoglądowo, mamy to zapisane w konstytucji. W tych małych miejscowościach mieszkają ludzie marzący o demokracji i jej odzyskaniu. Miejmy świadomość tego, że PiS odbiera nam państwo i ludzie tutaj o tym wiedzą. Mam nadzieję, że zagłosują na Koalicję Obywatelską. Nie ma różnicy, czy ktoś mieszka w dużym, czy w małym mieście. Łączą nas wartości i wspólne cele.

– Ten okręg jest bardzo duży, powiatów jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie we wszystkich miejscach wywiesić się na raz – mówił Anna Leszczyńska. – Robimy to sukcesywnie, miasto po mieście, powiat po powiecie, gmina po gminie. Staramy się dotrzeć do każdego wyborcy nawet w najmniejszych miejscowościach.

W czasie trwania konferencji do polityków podszedł mieszkaniec Oławy i zapytał wprost, dlaczego nie ma ich plakatów w mieście, dlaczego KO jest niewidoczna, a on może zaoferować dużo miejsca na materiały wyborcze.

