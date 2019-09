Fanpage dla Ewy!

– Oto miejsce na wasze słowa wsparcia dla Ewy – piszą założyciele fanpage’a dla Ewy. – My jesteśmy jej armią, Ewa dowódcą. Cóż znaczą dwa raki, gdy ma się takie wojsko!

Zachęcamy do polubienia EWA kontra 2

Jesteśmy tu dla 👉Ewy Leszczyńskiej👈, dzielnej 44-letniej oławianki, żony Andrzeja💑, mamy Martynki i Michała, która od lutego walczy z nierównym przeciwnikiem #Ewakontra2 ❤️ nowotworami płuc i trzustki. Jesteśmy tu po to, by ją wspierać oraz informować Was o wszelkich akcjach naszego miasta 🏘🏡🏠 Miasto Oława i regionu na rzecz Ewy. A na początek historia Ewy Leszczyńskiej podopiecznej Fundacja Onkologiczna Nadzieja, cudownej kobiety.

Walka jest nierówna, ale tylko do dziś!!! Od dziś Ewa nie walczy sama z dwoma różnymi nowotworami💪💪💪 Od dziś to my walczymy z Nią. Ilu nas tu będzie? Jesteśmy pewni, że bardzo dużo 😍



Pieniądze na leczenie Ewy można wpłacać na jej subkonto (oławianka jest podopieczną Fundacji Nadzieja Onkologiczna) LINK DO WPŁAT TUTAJ

22 września odbędzie się charytatywny maraton ZUMBY! Pilnie potrzebne są środki, aby Ewunia mogła wygrać walkę z podwójnym przeciwnikiem. My jej w tym pomożemy!!!

– Serdecznie zapraszamy na dwie godziny energetycznych zajęć – mówią organizatorzy. – Przez 120 minut jednocześnie będziecie mogli pozumbować z lokalnymi instruktorami lub sprawdzić się na stacjach tabaty pod okiem Kasi Ostapskiej.

Podczas trwania maratonu będziecie mogli zakupić domowe ciasta, drobne upominki oraz kolorowe balony dla swoich pociech.

Cały dochód z maratonu przekażemy na subkonto Ewy.

*

22 września 2019

17:00 – 19:00

Szkoła Podstawowa nr 6 w Oławie ul. Sportowa 6

Wstęp 20 zł

*

Instruktorzy:

ZUMBA

Dominika Bator-Wróbel

Róża Zych

Justyna Zendwalewicz

Jolanta Mularska

TABATA

Katarzyna Ostapska

Kategoria artykułu: Ważne