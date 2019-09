(Na fot. od lewej) Karol Zalewski i pełnomocnik Bartosz Gawlas

Chce być alternatywą

Oława. Polityka. – Startuję z listy „Koalicji Polskiej”, ponieważ punkty jej programu są mi bardzo bliskie – mówił kandydat na posła Karol Zalewski z Oławy, podczas konferencji prasowej na oławskim Rynku, 11 września

„Koalicja Polska” to związek „Kukiz 15” oraz „Polskiego Stronnictwa Ludowego” i to właśnie z ramienia tej partii kandydatem do Sejmu z okręgu nr 3 jest Karol Zalewski – z wykształcenia magister teologii, z zawodu handlowiec.

– Start w wyborach parlamentarnych jest dla mnie wielkim zaszczytem, ponieważ jestem jednym z niewielu reprezentantów naszego regionu i chciałbym ten region godnie reprezentować, bo widzę w nim wielki potencjał. W ten sposób Zalewski argumentował swój start w wyborach. I dodał – Widzimy, że miasto się rozwija, powstają nowe osiedla, miejsca pracy, rosną nowe pokolenia, niektórzy z mieszkańców decydują się na własną działalność gospodarczą i… wszystko pięknie, tylko ten cały rozwój ograniczają nieprzemyślane decyzje rządzących, mam na myśli ustawy tworzone na kolanie. Kolejnym z punktów jest mocno przesadzony fiskalizm oraz nadmierne prawodawstwo.

Uzasadniając swój start w wyborach z tego komitetu wyborczego Zalewski powiedział, że są mu bliskie podstawowe punkty programu KP, w tym: dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ponieważ obecna jest tak niska, że mało kto z tego korzysta. Kolejnym punktem jest realny dostęp do służby zdrowia, który obecnie jest tylko teoretyczny. Każdy kto się zmaga z chorobą jest bowiem zmuszony do prywatnych wizyt u lekarza, a co się z tym wiąże, do podwójnego płacenia – składek zdrowotnych i opłat za prywatne wizyty. Zdaniem kandydata, nielogiczne jest też to, że rząd przyznaje emerytom trzynastki i różne inne dodatki przy czym opodatkowuje to wszytko łącznie z emeryturami. Lepszym rozwiązaniem – jak twierdzi – byłoby zlikwidować ten podatek.

Zdaniem Karola Zalewskiego konflikt polityczny między PiS, a PO toczący się na obecnej scenie politycznej zmęczył i zniechęcił już społeczeństwo do polityki, a obywatele, z tych utarczek słownych, nie mają nic prócz pustych obietnic. Sztandarowymi przykładami są obwodnica Oławy, czy stacja kolejowa na osiedlu Sobieskiego.

– Ja nie startuję jako anty PiS, nie startuje jako anty opozycja, ale jako alternatywa dla społeczeństwa, która chce zmienić coś w tym kraju – mówi Zalewski.

Kandydat na posła zapewnił, że jest otwarty na dialog, każdy może do niego napisać poprzez oficjalny profil na facebooku, gdzie będzie też stopniowo przybliżał punkty programu. Zapowiedział też, konferencję, na której pojawią się pozostali kandydaci z listy. Będą w niej mogli wziąć udział także mieszkańcy.

Termin spotkania ma być podany w późniejszym czasie.

(WK)

