To jest horror!

Do redakcji zadzwonił Waldemar, który jest wręcz przerażony tym, co dzieje się w autobusach PKS na trasie Oława-Wrocław.

– To zagraża bezpieczeństwu, autobusy są przepełnione. Odkąd firma Beskid zawiesiła połączenia na tej trasie zaczął się nie dramat, a horror! – mówi zdenerwowany. – Wszyscy jadą w okropnym ścisku, nie można się ruszyć. To zdjęcie, które wysłałem było robione na początku trasy z Wrocławia, później było tak ciasno, że nie było nawet szans, aby zrobić kolejne zdjęcie!

Waldemar mówi, że w tej sprawie dzwonił wczoraj do starostwa powiatowego, ale odesłano go do marszałka województwa. – Zadzwoniłem tam, ale powiedziano mi, że sprawie będą się przyglądać. To jakaś kpina! Jak przyglądać?! Zza biurka? Trzeba działać już. To jest skandal, co się dzieje w tych autobusach! Sprawę trzeba mocno nagłośnić. A już na pewno powiadomić Inspekcję Transportu Drogowego, bo dojdzie do tragedii!

Do redakcji docierają sygnały, że kierowcy już boją się jeździć na tej trasie…

Przypomnijmy, że firma Beskid Autobusy zawiesiła połączenia na początku września na trasie Oława-Wrocław i Wrocław-Oława

Co było powodem tej decyzji? – Wysokie natężenie ruchu, utrudnienia, długie korki i blokady drogowe, a także regularne prace drogowe zarówno na drodze krajowej nr 94, jak i we Wrocławiu, nie pozwalają nam prowadzić przewozów zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym rozkładem jazdy – mówi Jacek Kozierowski z biura „Beskid Autobusy”. – Systematyczne opóźnienia wymuszały na nas wielokrotnie odwoływanie kursów, sytuacja drogowa zmuszała naszych kierowców do przekraczania prawem nakazanego wymiaru czasu pracy, a tym samym pozbawiała ich regulaminowego odpoczynku, co skutkowało po pierwsze zwiększeniem ryzyka , jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, po drugie wysokimi karami administracyjnymi. Bezpieczeństwo pasażerów było i jest dla nas zawsze najważniejsze, zaś kary administracyjne są bardzo kosztowne. Opracowana przez nas wiele lat temu formuła regularnych przewozów pasażerskich na trasie Oława – Wrocław się wypaliła, dlatego zawiesiliśmy kursowanie. Pracujemy nad czymś dużo lepszym, ale na to potrzeba czasu, spokoju i… współpracy z samorządami, której tak naprawdę nigdy w historii oławskich przewozów nie było.

