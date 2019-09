Wtedy świat się zawalił i już nigdy nie wrócił

Punktualnie o 4.45 zapłonęły race pod pomnikiem 100-lecia odzyskania niepodległości w Oławie, tym samym rozpoczęły się uroczystości upamiętniające osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Oławscy samorządowcy na czele ze starostą oławskim Zdzisławem Brezdeniem złożyli kwiaty pod pomnikiem. – 80 lat temu o tej godzinie, też wiele polskich miast budziło się ze snu. Kończyło się lato, ludzie wrócili z urlopów wakacji, dzieci szykowały się do rozpoczęcia roku szkolnego, gdzieś na wieszakach wisiały wyprasowane mundurki. Trudno może naszemu pokoleniu zrozumieć, że wtedy nagle cały normalnie funkcjonujący świat się zawalił. On się zawalił i już nigdy nie wrócił. Wrzesień 39 roku to był taki czas, w którym całe nasze polskie różnorodne społeczeństwo, zostało poddane wielkiej próbie, wielkiej zmianie, która rzutuje na dzień dzisiejszy. Sam fakt, że jesteśmy tu w Oławie o tym świadczy – mówił starosta Zdzisław Brezdeń.

Więcej w najbliższym wydaniu GP-WO.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Ważne