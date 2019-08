Święto plonów z gwiazdami. Rozkład jazdy darmowych autobusów

Domaniów świętuje w tym roku podwójnie. W najbliższy weekend odbędą się tam dożynki gminne i powiatowe

W trakcie dwudniowego święta, uczestnicy imprezy będą świadkami wielu ciekawych wydarzeń, związanych ze Świętem Plonów, w tym uroczystego podsumowania powiatowego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Aby wyłonić najpiękniejszy tegoroczny wieniec, członkowie komisji konkursowej odwiedzą miejsca, gdzie twórcy wieńców będą eksponowali efekty swojej, często wielotygodniowej pracy. Jury dokona przeglądu wieńców dożynkowych w gminach Oława, Domaniów i Jelcz-Laskowice. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości 3 tysięcy złotych. Podsumowanie rywalizacji odbędzie się 1 września w Domaniowie.

W sobotę 31 sierpnia na dożynkowej scenie o godzinie 20.00 wystąpi gwiazda muzyki rockowej – zespół „Lady Pank”. Początek imprezy – o godz. 14.00. W tym dniu zagrają i zaśpiewają w Domaniowie także inne znane i popularne kapele: „DajToGłośniej”, „Marvikal” i „Marcus Arent”. Imprezę zwieńczy pokaz ogni sztucznych, który zaplanowano na 21.30 oraz zabawa z didżejem, która potrwa do godziny 2.00 w nocy.

Niedziela 1 września będzie dniem kulminacyjnym, podsumowującym uroczystości dożynkowe. Na początek msza święta w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie (początek o godz. 12.00). Po niej korowód dożynkowy na boisko sportowe (ok. godz. 13.00). W godzinach 15.00 – 17.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursów i odbędą się występy lokalnych artystów. Zwieńczeniem gminnych i powiatowych dożynek będzie koncert gwiazdy wieczoru – Margaret, która zagra o 17.30. Potem na scenę jeszcze raz wejdzie didżej, który do 22.00 będzie zachęcał uczestników do tańca.

Wybór najpiękniejszego wieńca to nie wszystko. Nie zabraknie też innych konkursów, w tym zapowiadających się najciekawiej „Dożynkowych smaków”. Widzowie obejrzą pokaz tańca z ogniem. Odbędą się prezentacje sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego. Każdy powinien odwiedzić przepyszne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, punkty z rękodziełem, „Retro-sferę” oraz food-trucki. Posilić będzie się można także grochówką.

Zespół Lady Pank to jeden z najpopularniejszych i najbardziej legendarnych polskich zespołów rockowych. Powstał we Wrocławiu, we wrześniu 1981 roku, z inicjatywy gitarzysty i kompozytora, Jana Borysewicza związanego wcześniej z grupą Budka Suflera. Drugim z założycieli Lady Pank był Andrzej Mogielnicki – główny autor tekstów piosenek zespołu. Wokalistą Lady Pank jest Janusz Panasewicz. Piosenki „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zamki na piasku”, „Vademecum Skauta”, „Wciąż bardziej obcy”, „Fabryka małp”, „To jest tylko rock and roll” na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i wychowały już dwa pokolenia słuchaczy.

Margaret, czyli Małgorzata Jamroży, zadebiutowała na rynku fonograficznym w 2013 minialbumem „All I Need”. EP-ka promowana była przez singel „Thank You Very Much”, który notowany był na oficjalnych listach sprzedaży w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Piosenka była także trzecim najlepiej sprzedającym się utworem w Polsce w 2013 roku, za co ZPAV przyznał wokalistce wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku. W lipcu 2013 Margaret reprezentowała Polskę na Bałtyckim Festiwalu Piosenki w Karlshamn i zajęła drugie miejsce w finale. W 2014 wydała swój debiutancki album studyjny, zatytułowany „Add the Blonde”, który uzyskał certyfikat platynowej płyty. Obecnie promuje swój najnowszy krążek, zatytułowany „Gaja Hornby”.

Starostwo uruchomiło dodatkowe kursy na „Gminno-powiatowe święto plonów”

Warto też wiedzieć, gdzie w sobotę i niedzielę zorganizowano parkingi

