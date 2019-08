Ruszają nowe linie autobusowe!

Na głównym placu PKS-u w Oławie starostwo zwołało konferencję prasową. Uczestniczyli w niej starosta oławski Zdzisław Brezdeń, wicestarosta Witold Niemirowski oraz prezes PKS Oława Erwin Monastyrski. Tematem konferencji było dofinansowanie linii autobusowych, które we wrześniu ruszą na trasy w powiecie oławskim. Dzięki tzw. „ustawie autobusowej” ruszą trzy nowe linie.

– W marcu tego roku, w tym miejscu wspólnie z panem wojewodą poinformowaliśmy, że powstaje fundusz wsparcia dla likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – mówił starosta Zdzisław Brezdeń. Wtedy też było zapowiedziane, że będą przygotowywane umowy i możliwość otworzenia we wrześniu linii komunikacyjnych przy wsparciu tego funduszu. W dniu dzisiejszym ta umowa została podpisana. To tylko świadczy o tym, że rząd PiS jest bardzo wiarygodny i w sposób szybki i sprawny realizuje obietnice. Minęło raptem pięć miesięcy a będziemy mogli skorzystać z tego funduszu.

Starosta zapowiedział, że to początek takich działań, że przez następne cztery miesiące będzie to wnikliwe analizowane i ma nadzieję, że w przyszłym roku zostaną uruchomione kolejne linie już w ramach związku powiatowo-gminnego. Wicestarosta Witold Niemirowski wyjaśnił, na jakich trasach pojawią się autobusy. Pierwsza z nich to połączenie Oława – Domaniów przez Wierzbno, autobus pojedzie przez Stanowice, Marcinkowice, Lizawice, Sobocisko, Janków, Teodorów, Wierzbno, Piskorzów, Piskorzówek, Domaniów, Kończyce, Kurzątkowice, Wyszkowice, Goszczynę, Skrzypnik i Domaniów. Druga linia będzie realizowała połączenie na trasie Oława – Marcinkowice – Godzikowice – Oława. Pojedzie przez Stanowice, Marcinkowice, Zakrzów, Siedlce, Oławę, Godzikowice, Maszków, Gać, Psary. Trzecia linia będzie realizowała połączenie Oława – Bystrzyca – Jelcz-Laskowice – Oława i pojedzie przez Stary Górnik, Janików, Bystrzycę, Wójcice, Biskupice Oławskie, Celinę, Minkowice Oławskie, Miłocice, Kopalinę, Piekary, Jelcz-Laskowice, Stary Otok.

Więcej szczegółów w najnowszym wydaniu GP-WO.

Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Ważne