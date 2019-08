Drożej za wodę, ścieki i śmieci

Wzrosną opłaty za wodę i ścieki. Samorząd nie będzie dłużej dopłacał

Od września ubiegłego roku do chwili obecnej miejski samorząd dopłacał oławskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji do cen wody i ścieków z gospodarstw domowych i na cele socjalne. Władze miasta uznały bowiem, że stawki ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” są za wysokie i odwołały się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Wprowadzając dopłaty samorząd chciał uniknąć ewentualnego zamieszania, które mogłoby powstać po wyroku sądu. Tak się jednak nie stało. Po długim oczekiwaniu, sąd nie podzielił argumentów samorządu i kilkanaście dni temu odrzucił jego skargę, pozostawiając stawki opłat na pierwotnym poziomie.

Zgodnie z przepisami wiosną tego roku ZWiK musiał jednak przygotować i wysłać do „Wód Polskich” projekt nowej taryfowy cenowej. Już wtedy wiceburmistrz Andrzej Mikoda na jednej z sesji Rady Miejskiej zapowiadał, że nowe opłaty będą wyższe, między innymi dlatego, że wzrosły ceny energii elektrycznej.

Kierownik działu handlowego ZWiK w Oławie – Krzysztof Sarnecki dodał, że od połowy 2018 ceny zakupu energii przez spółkę wzrosły o 45% i są znacznie wyższe niż prognozowane w latach minionych. Opłaty za energię to jednak tylko jeden z czynników, wpływających na wzrost ceny wody.

Na początku sierpnia „Wody Polskie" zatwierdziły przedstawioną przez ZWiK nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Oławie.

Kolejna podwyżka za śmieci. Od 1 września zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To druga podwyżka w tym roku

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ślęza-Oława" w samorządach należących do związku – czyli w Oławie i Domaniowie wzrosną stawki za śmieci.

