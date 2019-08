Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię i mówi o obwodnicy

Na terenach zielonych w cieniu wieżowca przy ulicy Chrobrego swoją konferencję prasową przed godz. 15.00 zorganizowali kandydaci do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej

Spotkanie prowadził przewodniczący regionu oraz niedawno wybrany europarlamentarzysta Jarosław Duda. – Przed państwem przedstawiciele KO, najlepszej, zwycięskiej drużyny, która 13 października będzie świętowała sukces wyborczy – rozpoczął konferencję europoseł. W spotkaniu uczestniczyli posłowie i kandydaci do Sejmu. Wśród przemawiających znaleźli się liderka listy i była marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, poseł Aldona Młyńczak, poseł Michał Jaros, poseł Sławomir Piechota oraz samorządowcy, którzy starają się dostać do parlamentu Anna Horodyska, Łukasz Kropski. Szczególne wyróżnienie szef struktur skierował do Anny Leszczyńskiej, kandydatki Ziemi Oławskiej i gospodyni spotkania oraz byłego posła i szefa struktur w Oławie Romana Kaczora. Podczas konferencji bardzo dużo czasu poświęcono na zobowiązania wyborcze – m.in. po raz kolejny obiecano budowę obwodnicy Oławy. Padły też pytania o kondycję powiatowych szpitali, czy o przejazd kolejowy na ulicy Wiejskiej. Więcej w papierowym wydaniu GP-WO.

Tekst i fot. Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Ważne