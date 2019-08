Znamy kandydatów z powiatu

OŁAWA. Polityka. Mamy pierwszych startujących w tegorocznych wyborach do parlamentu, wywodzących się z Ziemi Oławskiej

Pełne listy wyborcze ogłosiły dwa komitety. Z list Prawa i Sprawiedliwości kandyduje z miejsca jedenastego starosta oławski Zdzisław Brezdeń. – Optymistycznie podchodzę do swojego startu – mówi kandydat PiS. – Myślę, że mój wynik sprzed czterech lat, oraz poparcie jakie uzyskałem podczas wyborów samorządowych, jest dobrą bazą i podstawą, od której można zaczynać kampanię. Liczę na podwojenie liczby oddanych na mnie głosów, co pozwoli, aby po czteroletniej przerwie wrócił poseł z Ziemi Oławskiej. To też ułatwi nam wiele spraw, o które trzeba walczyć na szczeblu krajowym dla powiatu, miasta czy gmin. Przy mobilizacji elektoratu, nie tylko popierającego Prawo i Sprawiedliwość, ten wynik jest realny. Start z miejsca numer 11, da mi możliwość uzyskania mandatu posła. Dwie jedynki to mocna jedynka, która da wygraną!

Z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, z miejsca numer 13, będzie startować radna powiatowa Anna Leszczyńska. – To moje największe wyzwanie w dotychczasowej karierze zawodowej i duże wyróżnienie – mówi kandydatka KO. – Chcę przełożyć swoje doświadczenie samorządowe, ale też te, które uzyskałam pracując w biurze poselskim Romana Kaczora, na pracę w parlamencie. Byłoby fantastycznie, gdyby z Ziemi Oławskiej był poseł, z naszej listy, co pozwoli na jeszcze lepszą pracę na rzecz miasta, powiatu, Dolnego Śląska czy całego kraju. Będę o to mocno walczyła!

Co ciekawe, nie ubiega się o fotel posła były parlamentarzysta z ramienia Platformy Obywatelskiej Roman Kaczor. – Byłem posłem przez dwie kadencje, teraz czas skupić się na rodzinie – mówi nam obecny radny powiatowy.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na liście Lewicy nie będzie żadnego kandydata, mieszkającego w powiecie oławskim.

(GK)

Kategoria artykułu: Ważne