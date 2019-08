Alicja Igielska organizatorka akcji

Wielka wymiana ubrań

OŁAWA. Akcja. W najbliższą sobotę 24 sierpnia w kawiarni na placu Zamkowym 24c/4u będzie można w łatwy sposób wymienić rzeczy, których już się nie używa

Wielka wymiana ubrań będzie trwała w godzinach 12.00-14.00. Co należy zrobić, aby wziąć udział? To proste – zarejestrować się poprzez e-mail [email protected], wnieść opłatę dla wystawców w wysokości 10 zł, która później będzie zwrócona w postaci jednej kawy/herbaty. I to wszystko. Będzie można wymieniać się ubraniami, bądź sprzedać wszystko to, co przyniesiemy. Trzeba pamiętać o oznaczeniu swoich rzeczy – mówi organizatorka Alicja Igielska

Tekst: Grzegorz Kacała

