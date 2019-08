W budynku przy Różanej 8 trwają prace nad adaptacją pomieszczeń dla oławskiego oddziału WORD

We wrześniu zdamy na prawko?

OŁAWA. W maju pisaliśmy, że decyzją Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, w Oławie będzie można zdać egzamin na prawo jazdy

Pierwsze egzaminy miały odbywać się już w sierpniu. Remont budynku przy ulicy Różanej 8 gdzie będzie znajdowała się siedziba oławskiego oddziału WORD jednak dalej trwa. Plac manewrowy jest już prawie gotowy, natomiast wciąż trwa przystosowanie budynku do potrzeb nowej instytucji. Jak piszę rzecznik prasowy marszałka województwa Michał Nowakowski trwają wciąż prace nad adaptacją pomieszczeń, kiedy one się zakończą ruszy oddział w Oławie. Póki co nie jest znana konkretna data, ale jeśli wszystko odbędzie się bez przeszkód WORD ma ruszyć z działalnością we wrześniu.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała

