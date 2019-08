Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Agnieszka Herba

Dziś Święto Wojska Polskiego

Zdzisław Brezdeń, starosta oławski zachęca do uczczenia Dnia Wojska Polskiego. Na stronie internetowej starostwa czytamy:

– Nie zapomnijmy udać się tego dnia chociaż na chwilę pod Pomnik 100-lecia Niepodległej, odsłonięty w ubiegłym roku w Oławie, aby oddać hołd obrońcom ojczyzny z 1920 roku i uczcić pamięć wszystkich żołnierzy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej sprzed 99 lat, podczas której polska armia powstrzymała ofensywę bolszewicką – mówi szef Zarządu Powiatu. – W dniu Święta Wojska Polskiego, wyraźmy wdzięczność wszystkim żołnierzom, tym z przeszłości i tym, którzy służą dzisiaj Polsce, za wierną miłość do Ojczyzny. Aby podkreślić wagę święta wywieśmy w tym dniu flagę państwową, okazując w ten sposób przywiązanie do polskiej historii, kultury i tradycji.

Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W wolnej Polsce zostało ono wprowadzone przez Sejm ustawą z 30 lipca 1992 r. (weszła ona w życie 13 sierpnia 1992 r.). Nawiązuje ono do obowiązującego w II Rzeczypospolitej Święta Żołnierza. Na dzień jego obchodów wybrano 15 sierpnia, gdyż tego dnia w 1920 r. pierwsze oddziały rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. Rozpoczęła się w ten sposób słynna kontrofensywa, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.

Pojęcie „cudu nad Wisłą” nawiązuje do szczególnej opieki Matki Bożej nad Polską w czasie wojny z bolszewikami – w dniu 15 sierpnia przypada kościelna uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Zwycięstwo Polski nad Rosją w 1920 roku oceniane jest jako największy wkład militarny naszego państwa do dziejów Europy i świata. Była to również dla Polski jedyna od XVII wieku własna wygrana całej wojny, a nie tylko pojedynczej bitwy. Zwycięstwo, które zmieniło bieg globalnej historii…

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie

Kategoria artykułu: Ważne