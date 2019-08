Nowe kogucie włazy w Rynku

OŁAWA. Inwestycje. Spostrzegawczy mieszkańcy mogli zauważyć pewną zmianę, która pojawiła się pośród brukowanej powierzchni oławskiego Rynku. Na pokrywach do kanałów jest kogut – charakterystyczny symbol miasta

To kolejny tego typu akcent, który pojawił się w przestrzeni miejskiej. Kilka klap do włazów kanałów ściekowych zyskało nasz miejscowy sznyt w postaci dumnie wyglądającego koguta. To efekt przeprowadzanej rewitalizacji Rynku, który ma wyróżnić nieco przestrzeń, pokazać lokalny charakter tego miejsca.

W przesłanej nam informacji przez Marka Kawińskiego z wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych czytamy, że inicjatorem montażu takich pokryw był Urząd Miejski w Oławie, co zostało ujęte w projekcie rewitalizacji Rynku. Koszt pokryw został skalkulowany w cenie studzienek, więc urzędnicy nie są w stanie podać kosztu pojedynczego włazu. Natomiast w przyszłości urząd będzie chciał odkupić od wykonawcy z Kątów Wrocławskich formę, która posłuży do wykonania kolejnych żeliwnych odlewów. Dzięki temu pokrywy te z czasem pojawią się w innych miejscach na terenie miasta.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Ważne