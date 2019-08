Nie cel jest ważny, gdy podróż jest celem

Jelcz-Laskowice/Oława. Wspólna firma, wspólna pasja, wspólne życie. Justyna Wołoszyn z Jelcza-Laskowic i Artur Korzeń z Oławy są narzeczonymi. Zamiast odliczać dni do ślubu, wolą jednak planować kolejne podróże. W trakcie tej ostatniej – nad włoską Gardę – przejechali ponad 700 kilometrów na rowerach!

Justyna jest lektorem języka angielskiego w firmie JW Academy, Artur kieruje tam biurem. Poznali się dzięki pasji do sportu – w Klubie Biegacza „Harcownik”. Oboje kochają biegać, ale to nie wszystko. Ona lubi jazdę konną, on uprawia triathlon. Chętnie sięgają po rower – w ramach treningu i rekreacyjnie. – Czynnie biegam w maratonach – opowiada Artur. – Dołączyłem do „Harcownika” i tam na siebie trafiliśmy. Łączy nas bardzo wiele Razem jesteśmy zakręceni na punkcie sportu i często jeździmy rowerami.

Garda jest największym i – jak często możemy przeczytać w przewodnikach – najpiękniejszym jeziorem we Włoszech, położonym w malowniczych i pełnych słońca górach. Słynie także z najczystszych wód spośród wszystkich włoskich jezior (jej kolor przypomina ten spotykany nad Adriatykiem). Wokół jeziora położonych jest kilkanaście typowo włoskich romantycznych miasteczek z wąskimi uliczkami, tarasami widokowymi i restauracjami. Trudno się więc dziwić, że z roku na rok to coraz popularniejszy kierunek wakacyjny, także dla Polaków.

Lago di Garda (z włoskiego) to świetna propozycja dla tych, którzy uwielbiają aktywnie spędzać czas. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by cały dzień wylegiwać się na plaży i rozkoszować upalnym słońcem, to zwłaszcza północna, a zarazem górska część jeziora, stanowi wspaniała bazę dla sportowców. Dlatego też trenować tam zdecydowali się członkowie Jelcz Triathlon Project oraz Klubu Biegacza „Harcownik”, którzy do Włoch pojechali w maju.

– Planowaliśmy jechać razem z nimi, ale stwierdziliśmy, że zrobimy to inaczej – mówi Justyna. – Samochodem byłoby za nudno. Założyliśmy więc, że dojedziemy tam rowerami, ale wrócimy już z grupą. Przy okazji chcieliśmy przeżyć fajną przygodę i przede wszystkim cieszyć się samą podróżą, a nie osiągniętym celem. Mieliśmy na to tylko tydzień, więc żeby zmieścić się w czasie, część trasy przejechaliśmy pociągiem. Nad Gardę jest od nas trochę ponad 1000 kilometrów. 750 przejechaliśmy rowerami, resztę pociągami. Zajęło nam to sześć dni, więc został jeden na korzystanie z uroków pięknych włoskich krajobrazów, a potem wracaliśmy do domu. Czy było warto? ARTYKUŁ w całości przeczytasz w e-wydaniu „POWIATOWEJ” – do kupienia TUTAJ – koszt 2.90 zł

