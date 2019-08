Premier Mateusz Morawiecki ogląda elementy nowej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych w wałbrzyskiej fabryce Toyoty. fot. Jacek Zych

Toyota rozpoczyna produkcję i szuka pracowników

JELCZ-LASKOWICE. Gospodarka. W związku z planowaną produkcją nowych silników zakład Toyoty w Jelczu-Laskowicach prowadzi działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia dodatkowo 200 pracowników, którzy dołączą do 450 nowych osób przyjętych do pracy w minionych miesiącach

Toyota rozpoczyna w Wałbrzychu produkcję kolejnej elektrycznej przekładni (e-CVT – electronic continuously variable transmission) do niskoemisyjnych napędów hybrydowych. W związku z popularyzacją technologii hybrydowej Toyota systematycznie zwiększa produkcję komponentów hybrydowych w Europie. W 2021 roku polska fabryka Toyoty podwoi produkcję elektrycznych przekładni hybrydowych wraz z planowanym uruchomieniem nowej przekładni współpracującej z silnikiem o pojemności 1,5 l. Projekt ten o wartości 300 milionów złotych stanowi uzupełnienie i rozszerzenie produkcji przekładni e-CVT współpracującej z silnikiem 1,8 l uruchomionej w listopadzie 2018. Razem z pozostałymi obecnie realizowanymi projektami wdrożenia nowoczesnych silników TNGA poziom inwestycji w obu zakładach Toyota Motor Manufacturing Poland zlokalizowanych w Wałbrzych i Jelczu Laskowicach wzrośnie do blisko 5 miliardów złotych.

W ramach inwestycji Toyota planuje uruchomienie produkcji silników elektrycznych MG1, stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej. Nowa przekładnia e-CVT będzie współpracować z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcja ruszy wiosną 2020 w Jelczu-Laskowicach. W ten sposób oba polskie zakłady Toyoty będą tworzyć jeden hybrydowy zespół napędowy.

– Nasza fabryka staje się europejskim centrum produkcyjnym elektrycznych komponentów do niskoemisyjnych napędów hybrydowych – mówił na uroczystości rozpoczęcia produkcji w Wałbrzychu Eiji Takeichi, prezes TMMP. – Decyzja koncernu o rozszerzeniu produkcji o kolejny typ przekładni e-CVT stanowi uznanie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz dowód na zaufanie, jakim władze koncernu darzą TMMP. To kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności w Polsce i Europie.

– Z gospodarką jest trochę tak jak z samochodem – mówił w Wałbrzychu premier Mateusz Morawiacki. – Jeśli nie ma dobrego napędu, jeśli nie ma dobrego przełożenia, to gospodarka nie kręci się tak jak powinna. Nowoczesne technologie, takie jak te, które przyciągamy za sprawą Toyoty do Polski, są właśnie takim dobrym napędem. Jesteśmy więc na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Elektryczna przekładnia e-CVT stanowi serce niskoemisyjnego systemu hybrydowego Toyoty. Współpraca dwóch silników elektrycznych stanowiących integralną część przekładni e-CVT z silnikiem benzynowym zapewnia optymalny przepływ energii w elektrycznym pojeździe hybrydowym (hybrid electric vehicle – HEV). W czasie hamowania energia kinetyczna samochodu hybrydowego jest odzyskiwana i zamieniana na energię elektryczną, dzięki czemu pojazd zużywa mniej paliwa. Niezależne badania przeprowadzone m.in. przez Uniwersytet w Rzymie oraz Politechnikę Krakowską potwierdzają, że „samoładujące się” hybrydowe samochody Toyoty pokonują ponad 50% dystansu w mieście wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego, czyli bez emisji cząsteczek do atmosfery. Toyota uważa technologię hybrydową za ważny krok na drodze do pełnej elektromobilności. Technologia ta zapewnia klientom najlepsze obecnie dostępne na rynku ekologiczne a zarazem ekonomiczne oraz wygodne w użytkowaniu rozwiązanie, a miastom gotowe narzędzie do walki ze smogiem.

Zakład w Jelczu-Laskowicach produkuje silniki benzynowe 1,5 l. Przypomnijmy, że już we wrześniu, w jelczańskich zakładach Toyoty ruszy produkcja nowego silnika benzynowego o pojemności 2,0 l TNGA. Po uruchomieniu linii produkcyjnych nowych silników o pojemności 2,0 l i 1,5 l, zaprojektowanych w technologii TNGA, zdolności produkcyjne fabryki wyniosą 309 tysięcy jednostek napędowych rocznie

źródło: Toyota Motor Manufacturing Poland

