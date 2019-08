Mieszkańcy chcą, by przy tej ścieżce prowadzącej do galerii handlowej ustawiono ławki

Ławek nie ma i szybko nie będzie

OŁAWA. Mieszkańcy i radny chcą ławek w tym miejscu

Od dłuższego czasu mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze, korzystające ze ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej 396 od torów kolejowych przy ul. Wiejskiej do Quick-Parku proszą o postawienie tam przynajmniej jednej ławki, na której można by odpocząć. W sprawie już kilka razy interweniował do władz miasta radny Jerzy Urbańczyk. Ostatnio na czerwcowych obradach.

– Mam propozycję – zadeklarował radny. – Jeżeli to taki problem, ja sam zrobię taką modną w ostatnim czasie i nie kuszącą złodziei ławkę z palet. I ją tam postawię. Tylko mi na to pozwólcie. Ta ławka tam jest potrzebna, bo chodzą tam starsi ludzie, dla których przejście tak długiego odcinka w pełnym słońcu bez odpoczynku to problem.

Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, jak by się wydawało. Burmistrz Tomasz Frischmann wyjaśniał, że główną przyczyną braku ławek w tym miejscu jest brak miejskiego terenu. Po jednej stronie ścieżki są działki prywatne, a po drugiej należą do pasa drogowego drogi wojewódzkiej: – Już kilka razy występowałem z pytaniem do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w tej sprawie, ale nie otrzymałem od nich odpowiedzi w tej sprawie.

– Skoro śmietniki można było postawić, to ławeczka też nie powinna być problemem – ripostował radny. W rozmowie z nami dodaje, że wszystko jest do załatwienia, chodzi tylko o kwestię większych chęci.

