Syreny zawyją w godzinę „W”

1 sierpnia uczcij pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego!

W czwartek 1 sierpnia, o godzinie 17:00, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zostaną uruchomione syreny alarmowe w powiecie oławskim, podobnie jak w całym kraju, dla uczczenia pamięci bohaterów tego wydarzenia

– Zatrzymajmy się na moment, aby chwilą ciszy upamiętnić Godzinę ,,W” i oddać cześć Powstańcom Warszawskim, którzy walczyli i ginęli także za naszą wolność – apeluje do mieszkańców starosta Zdzisław Brezdeń.

Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie testem urządzeń dźwiękowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami. O uruchomieniu sygnałów zdecydował Wojewoda Dolnośląski, zwracając się pismem w tej sprawie, do wszystkich samorządów na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 306 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w czwartek 1 sierpnia 2019 r. odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu, o godz. 17:00 na terenie powiatu oławskiego uruchomiony zostanie akustyczny podsystem ostrzegania, który wyemituje sygnał „Ogłoszenie alarmu” (dźwięk modulowany trwający 3 minuty).

Dla uhonorowania poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku oraz upamiętnienia tego bohaterskiego zrywu Żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy, przystańmy choćby na chwilę 1 sierpnia o godzinie 17.00, gdy zabrzmią syreny – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. – Oddajmy w ten sposób cześć powstańcom i uczcijmy tę ważną dla Polski datę. Zwracam się również z prośbą do mieszkańców i przedstawicieli instytucji publicznych, o wywieszenie w tym dniu flagi państwowej. Przypominam, że jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, wynikających z treści komunikatu, a także o zachowanie czujności, aby nie spowodować zagrożenia na drodze.

Godzina „W” – 1 sierpnia 1944 o 17.00 – była początkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK i innych formacji zbrojnych Polski Walczącej, pochodzący niemal ze wszystkich regionów Polski. Była to największa akcja zbrojna podziemia w Europie, okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Do walki w stolicy przystąpiło ok. 50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 150-200 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców (ok. 500 tysięcy) wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało znacząco spalone i zburzone.

– Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od hitlerowskiej okupacji i dominacji sowieckiej. Pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach jest obowiązkiem całego narodu. Dzięki ich walce możemy się dziś cieszyć suwerenną i wolną Polską. Wyrazy najwyższego szacunku kieruję do żołnierzy AK, uczestników powstania. Dziś należy im podziękować za odwagę, pragnienie wolności, poświęcenie i cierpienie. Za to, że nigdy nie złożyli broni! – podkreśla szef Zarządu Powiatu.

Kiedy w całej Polsce zawyją syreny, gdziekolwiek będziesz – zatrzymaj się, uczcij chwilą ciszy tych, którzy walczyli i ginęli za Twoją wolność. Pokażmy innym, że pamiętamy o narodowych bohaterach!

Źródło Starostwo Powiatowe w Oławie

Kategoria artykułu: Ważne