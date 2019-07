Rusza budowa przedszkola!

Oława. Dziś na plac budowy przy ulicy 3 Maja (dawne koszary) wchodzi generalny wykonawca. W dolnej części budynku powstanie dwuoddziałowe przedszkole

– Dziś podpisaliśmy protokół przekazania placu budowy – mówi Władysław Niemas, prezes TBS Kamienna Góra. – Jeszcze dwa lata temu ten obiekt zupełnie inaczej wyglądał, a teraz z zewnątrz jest jednakowo ładnie, kiedy powstanie przedszkole będzie przepięknie.

Burmistrz Tomasz Frischmann tak mówił o nowej inwestycji: – W latach 90 kiedy powstały TBS-y bardzo dużo na ten temat czytałem, a ponieważ wywodzę się z pionu budownictwa mieszkaniowego, to w zakresie TBS-ów jeździliśmy na szkolenia do Francji. Tam pokazywano nam budynki, ale zaskoczeniem dla nas było to, że wśród tych budynków mieszkaniowych, TBS budował przedszkola, świetlice, lokale użyteczności publicznej. Dla nas wtedy to było marzenie i jakaś rzecz niewyobrażalna na tamten czas, że można by było w ten sposób zagospodarować przestrzeń publiczną. Teraz stało się to faktem w Oławie. TBS oprócz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zrobi coś jeszcze, dlatego rusza budowa przedszkola dwuoddziałowego. Budowa przedszkola podzielona jest na dwa etapy, pierwszy budowlany ma się zakończyć do stycznia przyszłego roku, drugi etap to jest wyposażenie jednostki, uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ten obszar miasta zyskuje nowe oblicze.

Przypomnijmy, że już za parę tygodni do użytku zostanie oddane Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oławie, które znajduje się w dolnej części dawnych ujeżdżalni. Na górze są mieszkania. Przebudowę tej części koszar rozpoczęto dwa lata temu.

Inwestycja obejmuje przebudowę wnętrz przyziemia budynku zabytkowej ujeżdżalni i stajni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole oraz przebudowę i rozbudowę placu zabaw. Przedszkole o powierzchni 321,09 m2, ogrzewane będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej i posiadać będzie rekuperację tj. wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła.

Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu przetargowym została wrocławska firma RBUD Budownictwo.

Przedszkole powstanie w tej części

