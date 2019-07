Dziś startuje GO KINO!

Po prawie dwóch miesiącach przerwy w galerii Quick Park w Nowym Otoku znów ruszy kino. Dziś o godzinie 16.00 będzie można zobaczyć Króla Lwa.

Przypomnijmy, że OH Kina już ma. Teraz jest GO Kino. – W galerii zmienił się operator kinowy, tamto jest przeszłością, teraz jest nowa firma, która będzie to kino prowadzić – mówi Michał Hołodniuk, kierownik GO Kina. – Nowa spółka zatrudniła tych samych ludzi, którzy pracowali tu wcześniej. GO Kino to jednak zupełnie nowy świat…

