Fot. michaljaros.pl

Wraca temat najgorszej drogi w powiecie

Czytelnik napisał do posła Michała Jarosa w sprawie drogi w Minkowicach Oławskich, którą mieszkańcy powiatu wskazywali jako jedną z najgorszych w okolicy.

– Szanowny Panie Pośle, w nawiązaniu do informacji którą napotkałem na portalu społecznościowym Facebook pragnę zgłosić Panu problem dotyczący drogi powiatowej 1548D, która znajduje się w powiecie oławskim, a łączy ze sobą miejscowości Minkowice Oławskie i Bystrzycę Oławską – pisze Andrzej. – Stan nawierzchni tej drogi jest fatalny, jest to najgorsza i najbardziej zaniedbana droga w całym powiecie oławskim, albowiem na całej długości jest sypiący się asfalt, a im bliżej do Minkowic Oławskich tym gorzej. W szczególności koniecznym jest w pierwszej kolejności wymienić nawierzchnie na odcinku od drogi wojewódzkiej 396 do Minkowic Oławskich, ponieważ na dość długim odcinku istnieje możliwość przejechania wyłącznie jednym pasem ruchu, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców. Wskazuje, że jest to jedyna droga, którą mogą dojechać mieszkańcy Minkowic Oławskich i okolicznych miejscowości do drogi wojewódzkiej 396, którą można dojechać do Oławy. W związku z powyższym porusza się nią bardzo wielu mieszkańców. Problem ten był niejednokrotnie poruszany na łamach gazety powiatowej. Powiatowy zarząd dróg niejednokrotnie przyznawał, że ta droga wymaga natychmiastowej naprawy. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte ŻADNE kroki celem chociażby zebrania, lub otrzymania funduszy (dotacji) celem wymiany nawierzchni drogi powiatowej 1548D. Mam ogromną nadzieję, że zapozna się Pan wnikliwie z niniejszym problemem i wpłynie na PZD w Oławie, aby wymieniono nawierzchnię w/w drogi. Z wyrazami szacunku i wielkimi nadziejami Andrzej.

**

Poseł Jaros odpisał, że zajmie się sprawą. Wysłał już pismo do starosty.

**



Kategoria artykułu: Ważne