Tak było 1 lipca w Godzikowicach

Nasza fabryka nie będzie miała żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Oświadczenie

Wczoraj od godziny 15.00 do 18.00 trwał protest mieszkańców, którzy nie chcą w Godzikowicach budowy fabryk elektrolitu. Dziś otrzymaliśmy oświadczenie od inwestora

OŚWIADCZENIE

Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. od prawie 20 lat zajmuje się produkcją materiału do baterii litowo-jonowych. Produkowany materiał wykorzystywany jest m.in. przy produkcji akumulatorów samochodowych i baterii do telefonów komórkowych. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, idealne położenie na mapie Europy oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników w gminie Oława zadecydowały, że to właśnie w Godzikowicach chcemy otworzyć zakład produkcyjny.

Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami. W ciągu najbliższych tygodni dołożymy wszelkich starań, żeby przekazać im rzetelne informacje nt. inwestycji i odpowiedzieć na ich pytania i ewentualne wątpliwości. Inwestycja od początku jest realizowana zgodnie z polskim prawem i obowiązującymi normami. Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, że nasza fabryka nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Mamy wieloletnie doświadczenie w produkcji elektrolitu. Na całym świecie zatrudniamy ponad 1000 pracowników, dbając o komfort ich pracy i bezpieczeństwo, które traktujemy priorytetowo. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze fabryki i ich wyposażenie gwarantowały najwyższe standardy. Dowodem są certyfikaty bezpieczeństwa,: ISO9001 dotyczący zarządzania procesem produkcyjnym, ISO14001 potwierdzający najwyższą dbałość o środowisko naturalne oraz certyfikat OHSAS180001 z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Cały proces produkcyjny odbywa się w szczelnych, zamkniętych systemach, a wszystkie produkty uboczne są odpowiednio zabezpieczone i neutralizowane bez oddziaływania na lokalną społeczność.

Otwarcie naszej fabryki w Godzikowicach to również szansa dla lokalnego rynku pracy. Docelowo zatrudnienie znajdzie około 80 osób, głównie mieszkańców gminy Oława. Warty podkreślenia jest również fakt, że 90% surowców wykorzystywanych przy produkcji materiałów w fabryce w Godzikowicach będzie kupowane od polskich renomowanych firm funkcjonujących na rynku rodzimym i europejskim.

Capchem Poland sp. z o.o.

Tak było wczoraj podczas protestu mieszkańców

Fot. Kamil Tysa

Kategoria artykułu: Ważne