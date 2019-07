Zablokowali ulicę! Nie chcą fabryk

O godzinie 15.00 na głównej ulicy w Godzikowicach rozpoczął się protest mieszkańców, którzy nie chcą budowy fabryk elektrolitu. Potrwa do godziny 18.00. Policja jest na miejscu i apeluje do kierowców, aby w miarę możliwości omijali to miejsce. Mieszkańcy w dwóch miejscach na drodze krajowej 94 nieustannie przechodzą przez pasy. Co 10 minut droga jest odblokowywana na 2 minuty.

Fot. Kamil Tysa

Kategoria artykułu: Ważne