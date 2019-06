Będą zmiany przy przejeździe kolejowym!

OŁAWA. Podczas sesji Rady Miejskiej 27 czerwca została przegłosowana uchwała dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. Chodzi o zmiany w jednym z najbardziej uciążliwych miejsc dla kierowców



„Uchwała dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego” – p od tym enigmatycznym tytułem kryje się rozwiązanie dla jednej z najbardziej zakorkowanych ulic w Oławie. Po licznych interwencjach mieszkańców, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, miasto złożyło wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczący zmiany ruchu i poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejazdu kolejowego na ulicy Wiejskiej. Przebudowa ma polegać na przesunięciu przejścia dla pieszych bliżej ulicy Paderewskiego, co ma umożliwić bardziej płynny ruch samochodów w tej okolicy. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 118 tys. zł, z czego w 2019 będzie to 35 tys. zł, a w 2020 roku 83 tys. zł. Pieniądze zostaną przekazane w ramach pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego, dzięki temu zostaną sfinansowane zarówno prace projektowe jak i budowlane. Jak mówił burmistrz Tomasz Frischmann inwestycja ma być zakończona w 2020 roku.

Uzasadnienie uchwały: „W związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz uwagami zgłaszanymi przez PKP jak również wieloma kolizjami, które miały miejsce bezpośrednio na przejeździe kolejowym, Gmina Miasto Oława złożyła w 2018 r. do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejazdu kolejowego na ulicy Wiejskiej w Oławie. W wyniku podjętych działań DSDiK we Wrocławiu przygotowała projekt Porozumienia.”

