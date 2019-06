Każdego roku nad jelczańskim stawem są tłumy

Dlaczego nie można wypożyczyć kajaków nad stawem?

JELCZ-LASKOWICE. Kto korzystając z uroków letniej pogody nad jelczańskim stawem podczas długiego weekendu chciał wypożyczyć kajak, spotkał się z rozczarowaniem. Wypożyczalnia sprzętu wodnego była nieczynna

Kiedy będzie można wypożyczyć kajaki? Dopiero od 6 lipca. – Niestety, brak chętnych do pracy spowodował, że tak, a nie inaczej, wygląda sprawa otwarcia – mówi kierownik jelczańskiej pływalni Waldemar Chmielewski. – Po otwarciu wypożyczalnia będzie czynna tylko w weekendy. Chciałbym też przypomnieć, że nad stawem będzie tylko jedna plaża z ratownikami.

A co z krytą pływalnią? Co roku o tej porze roku była ona zamykana, natomiast tym razem przerwa potrwa znacznie dłużej, bo od 1 lipca do 31 sierpnia zaplanowano remont kapitalny dachu.

– Jest szansa, że jeśli ekipa remontowa zakończy pracę wcześniej, będziemy mogli otworzyć basen szybciej, ale na razie co nie jestem w stanie tego zagwarantować – mówi Chmielewski.

(GK)

