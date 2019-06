Fot. Agnieszka Herba

Zlot po raz ósmy! Już dziś! Program imprezy

Pojazdy wjeżdżają na oławskie Miasteczko od godziny 9.00. Oficjlane rozpoczęcie imprezy o 12.30 – prowadzi ją Patryk Mikiciuk.

A teraz możemy się bawić, bo to jest nasze święto

Oławski Zlot Pojazdów Zabytkowych odbywa się już po raz ósmy – mówi burmistrz Oławy Tomasz Frischmann. – To kolejna okazja, aby z jednej strony mieszkańcy Oławy mogli się dobrze bawić w ramach corocznych Dni Koguta, naszego miejskiego święta, z drugiej – abyśmy mogli gościć u nas uczestników Zlotu, którzy przyjadą tu z miłości do starych samochodów. Pasjonatów, którzy poświęcają się swojemu hobby. Z przyjemnością zawsze ich tu gościmy. Cieszymy się, że dzięki tej imprezie mogą spełnić swoje marzenia związane z motoryzacyjną pasją, ale też jesteśmy dumni z tego, że możemy im pokazać Oławę – prężnie rozwijające się dolnośląskie miasto, które zmienia się z roku na rok, stając się coraz lepszym miejscem do życia, zapewniającym mieszkańcom nie tylko pracę, ale także coraz więcej miejsc do odpoczynku, relaksu, kontaktu z dobrą rozrywką, a także wysoką kulturą.

Ponieważ z ramach zlotu odbywa się kolejny już Charytatywny Rajd Koguta, cieszę się także z tego, że mieszkańcy Oławy i okolic tak licznie chcą się włączyć w pomaganie innym, w dzielenie się dobrem. Rajd przekracza granice miasta i powiatu. Jestem dumny z tego, że nasi mieszkańcy wiozą ten przykład w inne miejsca, pokazując, że tak można, że tak trzeba, że tak warto.

A wszystko to pod znakiem koguta z oławskiego herbu, dającego nazwę największemu miejskiemu świętu, w szczególnym dla Oławy roku jubileuszowym 785-lecia nadania praw miejskich.

Pomoc nie tylko na czterech, ale i na dwóch kółkach

Jak co roku podczas zlotu i rajdu zbierane są pieniądze, które zasilą kilkanaście oławskich organizacji charytatywnych, pomagających dzieciom. Jest jednak nowy pomysł. Ma on dwa kółka

– Nowością tegorocznych imprez związanych z VIII Oławskim Zlotem Pojazdów Zabytkowych jest Składak Challenge by Złombol w niedzielę 23 czerwca – mówi Tomasz Jurczak z firmy Wena, jeden z organizatorów zlotu. Złombol to znana i wyjątkowa akcja charytatywna, która 100% zebranych środków przekazuje na deklarowany cel. To największa na świecie samochodowa impreza charytatywna, jednocząca ludzi, którzy, aby wystartować, muszą pozyskać darczyńców na kwotę minimum 1500 zł oferując im sprzedaż z powierzchni reklamowej na samochodach. Tegoroczny Składak Challenge, którzy odbędzie się po raz pierwszy, ma być odpowiednikiem typowego Złombola, z tą różnicą, że tutaj uczestnicy jadą rowerami składakami. Jak piszą organizatorzy, wyzwanie polega na przejechaniu takim sprzętem 64 km z Nysy do Oławy.

– Mamy taką cichą nadzieję, że dzięki tej akcji uda się zorganizować kolonie dla dzieci z Domu Dziecka w Oławie – mówi Jurczak. – Dzwoniliśmy tam parę dni temu i okazało się, że nie mają żadnych konkretnych wakacyjnych planów dla swoich podopiecznych. Łączymy więc siły i wszyscy uczestnicy Składak Challenge zbierają kasę na ten cel, szukają sponsorów. Mamy nadzieję, że w sierpniu dzieci z Domu Dziecka w Oławie, dzięki pomocy uczestników akcji pojadą na kolonie. Dodatkowo Dom, Dziecka w Oławie zostanie dopisany do listy corocznych beneficjentów Złombola, a warto wiedzieć, że rok temu jego uczestnicy zebrali około 2 milionów złotych, które trafiły do domów dziecka w województwach opolskim i śląskim. Teraz do tej listy dołączy oławski Dom Dziecka.

