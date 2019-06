Nowy basen otwarty od poniedziałku!

Przypominamy, że od 17 czerwca od godziny 10.00 można pływać w nowym odkrytym basenie. Do końca czerwca obowiązuje promocja – bilety tylko za złotówkę!

Basen sportowo – rekreacyjny to ponad 1300 metrów kwadratowych atrakcji. Ławki z masażem, masażery karku, siatka do wspinaczki, gejzery oraz rwąca rzeka i grota sztucznej fali. W części rekreacyjnej głębokość niecki wynosi o 1 m do 1.35 m. Trzy zjeżdżalnie (rurowa, rodzinna i dwutorowa) to wspaniała atrakcja dla małych i dużych. Pływakom zawodowym oraz amatorom w szczególności polecamy pływanie na świeżym powietrzu. W części sportowej znajdziemy 4 tory pływackie o maks. głębokości 1.8 m. Więcej o nowym basenie znajdziesz na stronie internetowej Term Jakuba – http://termyjakuba.olawa.pl/basen-letni

**





**





Źródło Termy Jakuba

Kategoria artykułu: Ważne