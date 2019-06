Stworzyła okno życia dla psów! Nie wyrzucaj, nie zabijaj, pozwól żyć

Katarzyna Chruściel kocha psy i nie chce, by ludzie wyrzucali je do lasu. Dlatego przed swoim domem w Miłocicach stworzyła okno życia dla czworonogów

– Dużo ludzi porzuca swoje pieski lub po prostu je uśmierca – napisała na swoim profilu na Facebooku 1 czerwca. – Otwieram okno życia dla czworonożnych przyjaciół. Jeśli chcesz wywieźć psa do lasu lub go zabić, przywieź go do mnie. Bezimiennie. Pies dostanie drugie życie.

