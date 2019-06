Czy Zdzisław Brezdeń powinien zostać posłem? Fot. Agnieszka Herba

Brezdeń może zostać posłem, ale ma sporo do stracenia

Zdzisław Brezdeń ma szansę, aby zasiadać w Sejmie. Miałby zająć miejsce Beaty Kempy (PiS). Na razie jednak nie chce komentować sprawy, bo ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Jeśli zdecydowałby się zostać posłem, musiałby zrezygnować z funkcji starosty i radnego powiatowego, a te miałby pełnić jeszcze 4 lata. Jeśli natomiast wybierze Sejm, mandat posła będzie sprawował tylko do jesiennych wyborów…

Starosta ma bardzo trudną decyzję do podjęcia. Za kilka dni dowiemy się co postanowił. A wy co zrobilibyście na jego miejscu? Czekamy na komentarze

Kategoria artykułu: Ważne