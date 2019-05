To jedna z atrakcji. Tak było w ubiegłym roku. Fot. Agnieszka Herba

Dwa dni szaleństw, zabawy i niezapomnianych wrażeń!

Zbliża się Dzień Dziecka! Z tej okazji w sobotę 1 czerwca w parku miejskim przy stawach i dworcu PKP odbędzie się impreza plenerowa dla najmłodszych

Masa atrakcji i przednia zabawa nie tylko dla dzieci. W programie m. in.: różnorodne strefy tematyczne:

W Strefie zabaw i animacji proponujemy m.in. mini disco, pompony show, pokazy wielkich baniek mydlanych, balonowe ZOO, malowanie twarzy, układy muzyczno-taneczne w wykonaniu dzieci z lokalnych szkół tanecznych oraz warsztaty plastyczne i warsztaty robienia ekoludków, którym – po zabraniu do domu – urośnie fantazyjna trawiasta fryzura!

W Strefie Mega Gier będzie można pobawić się w: twistera, klasy, warcaby czy bierki oraz pograć w mega planszówki, domino, kółko i krzyżyk oraz memory.

Strefa Sprawnościowa, gdzie będą organizowane sportowe zawody rodzinne, narty zespołowe, wyścigi węży i wielkie układanki logiczne.

Jedną ze stref jest Strefa malucha, idealna dla przedszkolaków. W tej strefie pod okiem animatora dziecięcego będzie można rozwijać umiejętności plastyczne oraz skorzystać z mini urządzeń i atrakcji, tj.: bujaki czy skaczące koniki. Do tego: łowienie rybek, mega klocki, mini małpi gaj ze zjeżdżalnią i mini basenik z piłeczkami, czyli wszystko to, co nasze maluchy lubią najbardziej!

Zapraszamy też do Strefy rozrywki, gdzie Kapitan Statku zabierze wszystkie dzieci w „Podróż Dookoła Świata”. Posługując się specjalnym Paszportem poznacie ciekawe zakątki świata i skorzystacie z różnorodnych urządzeń rekreacyjnych, np.: Gigantycznego Parku Rozrywki – Dżungla zwierząt, która zapewni niezapomniane wrażenia i wywoła uśmiech na twarzy każdego dziecka.

Bardzo ciekawie zapowiada się Strefa Art a w niej: rodzinne warsztaty ceramiczne, pokaz robotów, druku 3D i gra interaktywna oraz laboratorium chemiczne, czyli kolorowe, bezpieczne doświadczenia fizyczno-chemiczne i m.in. wytwarzanie kul do kąpieli, mini wulkan z próbówki, stwory z piany, mini-mydełka a dla najmłodszych piaskownica z magicznym piaskiem kinetycznym! Ponadto w Strefie Art: warsztaty akrobatyczne z Fundacją Sztukmistrze, z nauką chodzenia po linie, a także żonglerki z użyciem różnych rekwizytów. W ramach ciekawostek historycznych zapraszamy na rycerskie zabawy – plac do walki na bezpieczne miecze, nauka prawidłowego strzelania z łuku bądź z kuszy, prezentacja rycerskich zbroi (z możliwością przebrania się i wykonania pamiątkowego zdjęcia), a najmłodsi uczestnicy będą mogli postrzelać z katapulty!

Dla zmęczonych intensywną zabawą proponujemy konkursy i warsztaty literackie. Najmłodsze dzieci odgadywać będą na podstawie ilustracji postaci z baśni i bajek, starsze dzieci odgadywać będą postacie na podstawie zagadki słownej. Ponadto ciekawe warsztaty plastyczne „W krainie bajek i baśni”, gdzie własnoręcznie będzie można wykonać zakładkę do książki oraz lalkę-pacynkę.

Podczas Oławskiego Dnia Dziecka swój finał będą miały także Podchody Rodzinne „Survival Miejski”, których organizatorem jest szkoła językowa El Dorado Cultural Center. Zapisywać można się już teraz – szczegóły na: http://pl.eldorado.cc/uslugi/podchody-rodzinne-survival-miejski/. Zawodnicy składający się z kilkuosobowych grup od godz. 11:00 będą uczestniczyć w podchodach rodzinnych posługując się językiem angielskim, a finał rozgrywek ma miejsce podczas Oławskiego Dnia Dziecka tuż po 13:00 przy stoisku El Dorado.

Te osoby, które zdążyły się zapisać, będą miały szansę na niezapomnianą wodną przygodę – trwający ponad 2 godziny spływ kajakowy rzeką Oławą na trasie Oława-Marcinkowice. Ci, którzy nie zdążyli się zapisać, albo uznali, że trasa spływu jest zbyt wymagająca, mogą spróbować wodnego szaleństwa na rowerkach wodnych i kajakach na stawach Parku Miejskiego, czyli w samym sercu wszystkich atrakcji.

Ponadto: zjazdy linowe (tzw. tyrolka), które pozwolą sprawdzić się w lekko ekstremalnych warunkach, ścianka wspinaczkowa przygotowana przez Oławski Hufiec ZHP i przejażdżki na kucyku.

Kolejną specjalną atrakcją dla każdego będzie bezpłatna zielona kolejka turystyczna, którą można przejechać się z okolic Rynku na teren imprezy, czyli w okolice Parku Miejskiego. Kursuje w czasie całej imprezy oraz w niedzielę 2 czerwca.

Na stoisku ZWiKu będziecie mogli napić się pysznej Oławskiej Średniozmineralizowanej wody, a na stoisku Autolivu wsiąść do niepowtarzalnego dmuchanego samochodzika.

W trakcie imprezy w strefie gastronomicznej zjecie pyszną pizzę i inne dania na ciepło, ale także słodkości: m.in. gofry i watę cukrową, napoje zimne i gorące oraz wiele innych przysmaków. Ponadto w Oławskiej Strefie Lodów serwować będę pyszne lody na gałki, z automatu oraz lody tajskie. Będą również stoiska branżowe, gdzie – odpłatnie – można zaopatrzyć się w najróżniejsze balony, ubrania, ręcznie wykonane, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju zabawki.

Wszystkie atrakcje dla dzieci (oprócz usług gastronomicznych i stoisk handlowych) są nieodpłatne.

W przypadku niesprzyjającej pogody, atrakcje zostaną przeniesione do pomieszczeń budynku Ośrodka Kultury, Biblioteki Koronka oraz na Halę sportową OCKF.

Na imprezę zapraszają: Centrum Sztuki w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Startujemy o godz. 12:00.

Jak informuje UM OŁAWA: Kolejka kursuje w określonym na rozkładzie przedziale czasowym w zależności od trasy i natężenia ruchu – jeden pełny kurs trwa od 20 do 45 minut.

Więcej szczegółów na stronie www.kultura.olawa.pl

