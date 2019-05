Mają powstać fabryki. Padły porównania do Oświęcimia…

OŁAWA. Rada powiatu. Podczas ostatniej sesji rady powiatu głos zabrała Edyta Kubik (na fot.) przedstawicielka stowarzyszenia mieszkańców, którzy protestują przeciwko budowie fabryk elektrolitów w pobliżu ich domów. – Żywimy nadzieję, że nie pozostaną państwo obojętni wobec problemu z jakim borykają się mieszkańcy Godzikowic. Sprawa dotyczy dwóch największych fabryk w Europie elektrolitu do baterii litowo-jonowych.

Problem według członków stowarzyszenia jest palący i wymaga natychmiastowej reakcji samorządów. Terenem oddanym pod inwestycję zarządza gmina Oława, która według mieszkańców zezwoliła na nią uchybiając wielokrotnie normom prawnym obowiązującym w Polsce. Jednak największe poruszenia na sali spowodowały porównania do Oświęcimia i używanego tam cyklonu B. – Jedną z używanych substancji będzie adyponitryl, który podczas palenia się wydziela cyjanowodór, znany nam Polakom jako Cyklon B – mówiła Kubik. – Dostaliśmy informację od jednego z wydziałów chemii na jednej z politechnik w Polsce, wg raportu który złożył inwestor będzie przechowywane 10 ton czystego nitrulu oraz 20 ton pochodnych, z wyliczeń zrobionych na politechnice jedna tona tegoż nitrylu w momencie gdyby uległa paleniu, wydziela 670 kg cyjanowodoru czyli cyklonu B. Dane z Oświęcimia, do których dotarliśmy w internecie mówią, że do uśmiercenia 1500 osób było potrzebne od 5 do 7 kg tej substancji. A tutaj mamy 670 kg z jednej tony, a tych ton będzie piętnaście tylko w jednym zakładzie. Z dokumentów, do których dotarliśmy (specyfikacji produktu) wynika, że gdyby doszło do pożaru w takiej fabryce, wymaga całkowitego zatopienia takiego miejsca. Jednak inne substancje, które tam się będą znajdowały nie mogą być gaszone wodą ponieważ wydziela się inny fluorowodór. Przypadek zapalenia się samochodu Tesla zasilanego baterią litowo-jonową pokazał, że taki pożar jest niemożliwy do ugaszenia. Ponadto te substancje wchodzące w skład elektrolitu są niestabilne i wymagają utrzymywania stałej temperatury nieprzekraczającej 25 stopni Celsjusza. Powyżej tej temperatury ulegają samozapłonowi. Doniesienia medialne dotyczące wypadków i eksplozji w chińskich fabrykach potęgują nasze obawy.

