„Jarosław Duda to się uda” czyli senator w Oławie

OŁAWA. Na finiszu kampanii wyborczej do europarlamentu Koalicja Europejska zorganizowała ostatnią konferencję prasową w Oławie

Na terenach zielonych przed wieżowcem na ulicy Bolesława Chrobrego 20 pojawił się kandydat KE senator Jarosław Duda. Startuje on z drugiego miejsca z list koalicji. Pojawili się też popierający go parlamentarzyści, samorządowcy z Oławy i Dolnego Śląska.

– Cieszę się, że w gronie moich przyjaciół, osób, które bardzo mi pomagały i pomagają mogę dziś być tu w Oławie, już po raz kolejny. To jest trochę taki mój matecznik, od wielu, wielu lat. Od 12 lat jestem senatorem tej ziemi. Teraz na końcu tego maratonu wyborczego, przejechałem wiele tysięcy kilometrów po Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, jestem w Oławie, to jest bardzo ważne miejsce. Od lat współpracuje tutaj z władzami, wcześniej jako osoba odpowiedzialna za pomoc społeczną tworzyłem i wspólnie wybudowaliśmy Dom Pomocy Społecznej w Oławie, mam poczucie takie, że jestem u siebie. Chciałbym bardzo gorąco zachęcić wszystkich mieszkańców Oławy i powiatu oławskiego, aby pójść na wybory do parlamentu europejskiego. To naprawdę ważny wybór. Bardzo proszę tych, którzy identyfikują się z wartościami europejskimi, aby oddali głos na listę Koalicji Europejskiej. Moje hasło wyborcze to „Jarosław Duda to się uda” – mówił kandydat.

Poparcie wyraziła też senator Platformy Obywatelskiej profesor Alicja Chybicka – Ja będę głosowała na Jarosława Dudę. Cała lista Koalicji Europejskiej to są fantastyczne osoby. Ale dla mnie niewątpliwie najlepszy jest właśnie Jarosław Duda. I apeluje do mieszkańców Oławy, aby przede wszystkim poszli na wybory, bo frekwencja jest rzeczą bezcenną i każdy powinien brać los w swoje ręce, a od tego, jak zagłosujemy zależy jaka będzie Polska. Czy będzie proeuropejska, czy będzie praworządna, czy będzie dobry dostęp do służby zdrowia? – pytała senator.

Swój głos poparcia wyrazili też obecni i byli samorządowcy oławscy – Roman Kaczor, Anna Leszczyńska, Magdalena Ziółkowska, Jacek Pilawa. Po tych wszystkich oświadczeniach, podziękowano za przybycie, kończąc tym samym konferencję, niestety nie dając możliwości na zadawanie pytań.

