Jolanta Górska jest nową radną RM w Oławie. Przejęła mandat, z którego zrezygnował wiceburmistrz Andrzej Mikoda

Wiceburmistrz zrezygnował – jest nowa radna

Oława. Sesja RM. Po czterech miesiącach od wyborów samorządowych Jolanta Górska z KWW „Koalicja Obywatelska” objęła funkcję radnej Rady Miejskiej w Oławie

Jolanta Górska ubiegała się o mandat radnej Rady Miejskiej w Oławie w ubiegłorocznych wyborach samorządowych w okręgu nr 2, obejmującym centrum i południową część miasta. Otrzymała 161 głosów poparcia i zajęła czwarte miejsce na liście „KWW Platforma. Nowoczesna i Koalicja Obywatelska”, który w tym okręgu zdobyła łącznie trzy mandaty. Otrzymały je osoby z największą liczbą głosów – Magdalena Ziółkowska, Albert Zieliński i Andrzej Mikoda. Ponieważ ten ostatni, podobnie jak w poprzedniej kadencji, został wiceburmistrzem Oławy, musiał zrzec się mandatu radnego. Ustawa o samorządzie gminnym zabrania bowiem łączenia funkcji burmistrza oraz jego zastępcy z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mikoda nie złożył ślubowania na radnego, ale mandatu zrzekł się dopiero na początku marca tego roku, bo – jak mówi – decyzja była bardzo trudna, wymagała czasu i dogłębnego przemyślenia: – Rozmowy koalicyjne trwały bowiem dość długo, nim Rada Miejska w Oławie się poukładała. Partia, której jestem członkiem, wypadła z koalicji i jest w opozycji. Mimo to burmistrz złożył mi propozycję kontynuowania pracy na funkcji wiceburmistrza. Od tego, co zdecyduję, zależało moje dalsze funkcjonowanie w PO, dlatego musiałem dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. A to wymagało czasu.

Ostatecznie do kontynuacji pracy wiceburmistrza Andrzeja Mikodę przekonało otoczenie i współpracownicy, którzy uznali, że sprawdza się na tym stanowisku i dobrze wykonuje powierzone mu zadania. Nadal jest członkiem PO i nie zamierza z tego rezygnować.

W sytuacji, gdy Andrzej Mikoda zwolnił mandat radnego, zgodnie z przepisami przejęła go 55-letnia Jolanta Górska z Oławy, zawodowo nauczycielka matematyki i fizyki. W ostatnich miesiącach dała się poznać jako aktywna członkini komitetu mieszkańców protestujących, by na ul. Nadbrzeżnej stanęła stacja bazowa telefonii komórkowej. Protest był na tyle skuteczny, że sprawę cofnięto do ponownego rozpatrzenia.

Uroczyste ślubowanie na radną złożyła na marcowej sesji Rady Miejskiej. To jej pierwsza kadencja w RM. Decyzją radnych podjętą na kwietniowej sesji została członkiem dwóch komisji działających przy Radzie – gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska oraz kultury, sportu, rekreacji i młodzieży.

161 głosów – otrzymała Jolanta Górska w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, a teraz formalnie została radną

Tekst i fot. Wioletta Kamiń[email protected]

Kategoria artykułu: Ważne