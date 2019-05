Europa bliższa obywatelom. Agnieszka Ścigaj w Oławie

OŁAWA. Wybory. Kampania przed majowymi wyborami do Europarlamentu nabiera tempa, w Oławie kolejna kandydatka, tym razem „Kukiz ’15” przedstawiała swoją wizję pracy w tej instytucji

Agnieszka Ścigaj 9 maja spotkała się z wyborcami w oławskim Ośrodku Kultury przy ulicy 11 Listopada. Choć spotkanie nie przyciągnęło wielu zainteresowanych, sama posłanka przyznała na początku, że każda taka inicjatywa jest cenna, a rozmowy w tym czasie są niezmiernie ważne. – Dziękuję bardzo, że poświęciliście państwo swoje popołudnie na to spotkanie i to w czasie kiedy tych spotkań pewnie jest bardzo dużo. Cieszę się, że jest tak mała grupa, bo będę miała okazję państwa wysłuchać. W telewizji politycy mówią, nie ma szansy porozmawiać. Bardzo często ta debata polityczna jest taka, że politycy nie mówią co chcą, tylko dziennikarze narzucają tematykę, a to nie zawsze są najbardziej palące tematy, którymi jesteście państwo zainteresowani. Przynajmniej ja mam takie poczucie – mówiła kandydatka.

Całe spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego, każdy mógł zadać pytanie, posłanka próbowała odnieść się do wszystkich kwestii poruszanych przez pytających. Główną tematyką była oczywiście przyszła praca w Europarlamencie, ale były też poruszane kwestie bieżące, dotyczące obecnych rządów, czy całości kondycji demokracji w Polsce. – Polacy często nie czują, że politycy mogą zmienić cokolwiek, a mówiąc o tych wyborach, nasi rodacy nie mają uczucia, że to jest coś blisko nich, że wybrani tam parlamentarzyści mają bezpośredni wpływ na ich życie. Ważne jest jednak chodzić na te wybory, żeby skupić się na tym, co kto proponuje – mówiła poseł odnosząc się do niskiej frekwencji, która towarzyszy wyborom do Europarlamentu. Tutaj kandydatka wspomniała o programie „Kukiz ’15”, który zawiera się w dziesięciu postulatach programowych powstałych dla Europy. Co ciekawe ugrupowanie zawarło porozumienie z innymi partiami europejskimi, z którymi chcą stworzyć wspólny blok w przyszłym Europarlamencie. Sojusz ten został zawarty między innymi z Ruchem Pięciu Gwiazd z Włoch (to obecnie partia współrządząca tym krajem), chorwacką partią Żywy Mur, ruchem Teraz z Finlandii oraz partią AKKEL z Grecji. Więcej o tym spotkaniu w przyszłym „papierowym” wydaniu „Powiatowej”.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała

