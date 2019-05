Chcą odnowić kąpielisko. Proszą o wsparcie!

Rada sołecka z Bystrzycy prosi o pomoc w odnowieniu kąpieliska! – Zbieramy fundusze, aby stare kąpielisko nad rzeką Smortawą w Bystrzycy znowu tętniło życiem! – piszą na portalu zrzutka.pl, gdzie można wpłacać pieniądze. (link https://zrzutka.pl/kapielisko-w-bystrzycy-nkvg6a)

Długo zastanawialiśmy się na zbiórką pieniędzy na naszą inwestycję. Jesteśmy nową radą sołecką, która postanowiła od razu mocno wziąć się do pracy. Nasze kąpielisko dla wielu osób to miejsce sentymentalne jednak od kilku dobrych lat zarastało i popadało w ruinę. W tytułowym zdjęciu widać jak wyglądało przed rozpoczęciem naszej pracy. Na zdjęciu obok widać do jakiego stanu udało nam się doprowadzić to miejsce. Zasialiśmy nową trawę, wyrównaliśmy teren, wyczyściliśmy stary rów i przywróciliśmy przepływ wody, udało nam się stworzyć górkę do zjazdów na sankach.

Chcielibyśmy, aby kąpielisko było czynne już w tym roku! Oprócz pięknej plaży, ma tu stanąć wiata, stoliki z ławkami, miejsce na grilla i ognisko, boisko do piłki siatkowej, zielony teren rekreacyjny oraz łowisko. Będzie to idealna miejscówka wypoczynkowa zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci!

Staramy się pozyskać fundusze z różnych źródeł i projektów jednak czas pozostały do wakacji powoduje, że powyższa zbiórka sprawi, że już w tym roku uda nam się zrealizować cel. Najpilniejsze wydatki jakie nas czekają to przede wszystkim piasek na nową plażę, praca koparki nad wyrównaniem dna i brzegu rzeki oraz budowa wiaty. Liczymy na Państwa zrozumienie i pomoc, za którą z góry dziękujemy i mamy nadzieję, że w wakacje będziemy mogli się spotkać na naszym kąpielisku

Chcesz pomóc? Pieniądze można wpłacać przez portal: https://zrzutka.pl/kapielisko-w-bystrzycy-nkvg6a UWAGA! Zbiórka kończy się za kilka dni!

