Minister edukacji w Oławie. Nauczyciele wyszli z sali

OŁAWA. Wybory. 5 maja przyjechała do Oławy minister edukacji i kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu Anna Zalewska

Spotkanie odbyło się w sali Centrum Sztuki. – Dzisiaj jestem w jednej roli, ale będę ją musiała dziś trochę przełamać, widząc wykrzykniki na pomarańczowym tle. Jestem tutaj dzisiaj kandydatką do europarlamentu, liderką listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Ale ponieważ jesteście państwo tutaj muszę zdać relację z ostatnich dni, z ostatnich tygodni. Muszę powiedzieć, że ustawa, która ma realizować porozumienie podpisane pomiędzy rządem a Solidarnością, właśnie została napisana – tak rozpoczęła swoje wystąpienie Anna Zalewska.

Podczas całego spotkania minister starała się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące reformy edukacji. Dużą część poświęciła też swoim celom, które będzie realizować w pracy w europarlamencie. Ta część nie spodobała się znacznej części nauczycielom, którzy w dużej części demonstracyjnie opuścili sale. Zachowanie nauczycieli wywołało też liczne komentarze wśród zgromadzonych. – Na państwa miejscu wstydziłabym się wrócić do zawodu – komentowała na gorąco jedna z uczestniczek. WIĘCEJ w papierowym wydaniu „POWIATOWEJ”

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Ważne