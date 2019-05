Wszystkie drogi będą prowadziły do Jelcza-Laskowic!

Zastanawialiście się kiedyś, co wspólnego mają ze sobą pojazdy wagi ciężkiej, autobusy oraz auta tuningowane? Przecież to są DWA różne ŚWIATY! I macie rację…

18 maja 2019 roku odbędzie się charytatywna impreza DWA ŚWIATY, na którą składają się: zlot aut tuningowanych „Hideout 2019” oraz zlot pojazdów marki „Jelcz”. DWA ŚWIATY organizowane są przez Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach i Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przy współudziale Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach i Jelcz Sp. z.o.o. A wszystko to pod patronatem burmistrza Jelcza-Laskowic Bogdana Szczęśniaka w Jelczu-Laskowicach.

To nie są ćwiczenia! Nie wierzysz? Przyjdź i przekonaj się, że pasja łączy. 18 maja 2019 Jelcz-Laskowice ul. Oławska 46.

Najważniejszym celem „Dwóch Światów” jest jednak to, że całe przedsięwzięcie ma charakter charytatywny. Podczas imprezy wolontariusze z „Zielonego Parasola” będą zbierać pieniądze do puszek, a cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na rehabilitację podopiecznej Fundacji „Po Prostu Razem” – Doroty Aranin. Oprócz tego, na Facebooku przeprowadzone zostaną licytacje, gdzie do wygrania będą atrakcyjne nagrody: Toyota na weekend, sesje zdjęciowe, sprzęty AGD, sprzęty RTV i wiele więcej. Pamiętajmy – dobro wraca ze zdwojoną siłą!

Zlot samochodów tuningowanych

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o Hideout 2019 – evencie, o którym informacja bardzo szybko rozeszła się na polskiej scenie motoryzacyjnej. Teren imprezy ma pomieścić ponad 200 zmodyfikowanych samochodów, stoiska wystawców oraz sponsorów. Oprócz tego możecie spodziewać się wielu ciekawych konkurencji i pokazów, takich jak #SEXYCARWASH,ciekawych historii właścicieli samochodów, a na sam koniec… niespodzianka!

Hideout 2019 cieszy się dużym zainteresowaniem i mówi się, że będzie to jedno z największych(!) wydarzeń w Jelczu-Laskowicach w tym roku.Pomysłodawcą oraz osobą odpowiedzialną za organizację tuningowej części zlotu jest Gabriel Cybulski – znany szerzej, jako BAYABLE.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń swoich samochodów: [email protected] Informacje:

https://www.facebook.com/events/177217029888500/



Zlot pojazdów marki Jelcz

Autobusy, samochody ciężarowe, pożarnicze, specjalne i wojskowe „Jelcz”- to m.in. dzięki istnieniu tej marki dziś jesteśmy miastem. Przyszedł czas, by przypomnieć o historii polskiej motoryzacji w wadze najcięższej, a także przybliżyć współczesne pojazdy marki „Jelcz”, służące w Wojsku Polskim. Pojazdy to jednak nie jedyne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Oprócz historycznych i współczesnych pojazdów, zaplanowaliśmy spotkania z ludźmi związanymi z marką, konkursy wiedzy o fabryce, przejazd zabytkowym autobusem oraz zwiedzanie Izby Pamięci Marki Jelcz.Osobą odpowiedzialną za organizację tej części zlotu jest Wojciech Połomski- autor cyklu książek o pojazdach samochodowych marki „Jelcz”.

Informacje:

https://www.facebook.com/events/372959303433221/

http://historiajzs.blogspot.com/p/blog-page_4.html



Noc Muzeów

Miejsko-Gminne Centrum Kultury organizuje I edycję Nocy Muzeów w Jelczu-Laskowicach. Naszą ideą jest uzmysłowienie mieszkańcom, że w naszym mieście istnieje wartościowa Izba Muzealna Marki Jelcz. Przybliża ona historię słynnych w całym kraju Jelczańskich Zakładów Samochodowych, począwszy od powstania JZS, po czasy współczesne Spółki Jelcz Sp. z o.o. Muzeum będzie otwarte od godziny 19.00 do północy.

Program przewiduje min. trzy kursy „Muzycznych Jelczy”, konkurs kulinarny na placek bakaliowy według przepisu z Jelczańskiej Książki Kucharskiej, stanowisko badawcze „Pamiętam Przemysł” – zbiórka wspomnień o Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Materiały zbiera Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza dla Centrum Historii Zajezdnia.

Za organizację Nocy Muzeów w Jelczu-Laskowicach jest odpowiedzialna Dyrektor MGCK Dorota Miś-Hanys.

Informacje: www.mgck-jl.pl

