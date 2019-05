Oławska Majówka. Koncerty i strefa artystów

Od kilku lat podczas Oławskiej Majówki prezentujemy najbardziej znanych i ciekawych artystów polskiej muzyki alternatywnej. Podczas tegorocznej imprezy, na którą w tym roku zapraszamy 3 maja na oławskiej scenie wystąpią: polski raper PLAN BE, łódzki zespół grający muzykę electro pop – KAMP! oraz KAMIL BEDNAREK.

Koncerty na scenie około godz. 17:00 rozpocznie PlanBe uchodzący za jeden z największych talentów na polskiej scenie hip-hopowej. Wachlarz inspiracji rapera jest szeroki, ale w głównej mierze skupia się na brzmieniu Nowego Toronto. Obecnie artysta promuje swój najnowszy krążek „Moda” będący drugim legalnym wydawnictwem młodego artysty po świetnie przyjętym debiutanckim albumie „Insomnia” z 2017 roku, który w zaledwie kilka miesięcy od premiery pokrył się złotym wyróżnieniem. Płyta zawiera 13 utworów o odmiennej stylistyce i brzmieniu, które zestawione razem tworzą spójną całość.

O godz. 19:00 zapraszamy na koncert jednego z najważniejszych polskich zespołów elektronicznych, autorów remiksów dla Brodki czy Dawida Podsiadło oraz hymnu Męskiego Grania 2017. W 2012 roku ukazał się ich debiutancki album o prostym tytule „KAMP!”, który do tej pory sprzedał się w nakładzie blisko 12 tysięcy egzemplarzy. Równocześnie z sukcesem na rodzimym rynku, przyszedł sukces za granicą i muzycy KAMP! zaczęli regularnie koncertować na zagranicznych festiwalach i imprezach showcase’owych. Drugi album zespołu pt. „Orneta” pojawił się pod koniec 2015 roku i był krążkiem tanecznym, kontemplacyjnym, melancholijnym i porywającym jednocześnie. Wydany we wrześniu ubiegłego roku trzeci album zespołu „DARE” okazał się jedną z najciekawszych elektronicznych płyt 2018 roku, potwierdzając wyjątkową pozycję KAMP! na polskiej scenie muzycznej. Od blisko dekady to jeden z najważniejszych polskich zespołów elektronicznych. Obecnie KAMP! powracają z serią kolejnych koncertów, tym razem zamykając zimę i energetycznie wchodząc w okres wiosenny 2019.

Na koniec – o godz. 20:30 przed oławską publicznością wystąpi Kamil Bednarek, jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki reggae w Polsce. Za pierwszą płytę zespołu Kamil Bednarek przyjmuje się wysoko oceniany album „Jestem…”, który utrzymywał się w zestawieniu OLiS ponad 12 miesięcy a po upływie roku od wydania ponownie zajął pierwszą pozycję. Rok później ukazał się suplement zawierający remixy oraz dubowe i koncertowe wersje, który uzyskał status diamentowej płyty. Rok 2015 to album „Oddycham” z gościnnym udziałem światowych gwiazd reggae, tj. Alborosie, Junior Kelly czy Dean Fraser. W 2017 roku ukazał się album „Talizman”, który po miesiącu od premiery pokrył się złotem. Pod koniec ubiegłego roku Artysta wraz z zespołem wziął udział w projekcie MTV Unplugged, z którego wydany został album „MTV Unplugged BEDNAREK”. W Polsce koncerty z tej serii zrealizowali m.in.: Kayah, Hey, Wilki, Kult oraz Brodka. Nowa płyta, na której pojawili się różni muzyczni goście, m.in. Karolina Artymowicz, Kuba Badach czy Igor Herbut zawiera materiał z przekroju 10 lat twórczości artysty; znajdziemy tu zarówno największe hity Bednarka, jak i jego najnowsze utwory, prezentujące polskie reggae w możliwie najlepszym wydaniu, które usłyszymy podczas koncertu.

Poza sceną też dużo będzie się działo!

Już od 15:00 do 19:00 zapraszamy do naszej Strefy Art – wyjątkowego miejsca z mnóstwem atrakcji. Zaczynamy grą plenerowa, do której zapraszamy maks. 100 drużyn 2-osobowych, najlepiej opiekuna z dzieckiem lub rodzeństwo bądź przyjaciół. Po wykonaniu 10 zróżnicowanych tematycznie zadań rozproszonych na terenie imprezy, czekać będą na Was nagrody ufundowane przez organizatora, sponsorów, firmy wspierające i partnerów Oławskiej Majówki. Uwaga! Gra plenerowa będzie się odbywała od 15:30 do 17:30 lub do wyczerpania nagród.

Częścią Strefy Art będzie m.in. fotobudka czynna w godzinach 16:00-19:00, w której nieodpłatnie będzie można zrobić sobie oryginalne zdjęcia, wyjątkowa pamiątka z majówkowego muzycznego weekendu.

Dodatkowo w Strefie Art czekać na Was będą instruktorzy i animatorzy z ciekawymi propozycjami gier, zabaw, warsztatów i pokazów. Dawid Stanasiuk zaprasza wszystkich ciekawych nowinek technicznych. W planie pokaz robotów, interaktywny turniej typu „Battle Royale” oraz pokaz druku 3D. Kasia Bogucka szykuje dla Was rodzinne warsztaty ceramiczne w trzech odsłonach a Marta Jędras warsztaty biżuterii szklanej „Mały Jubiler” – nie tylko dla dziewczynek!

Warto zapoznać się też z naszą ofertą kulturalną na najbliższe miesiące, szczególnie jakie atrakcje przewidujemy podczas lipcowych Letnich Warsztatów Artystycznych. To wszystko i jeszcze więcej w Strefie Art.

Ponadto strefa rekreacji i rozrywki oraz stoiska branżowe.

Zapraszamy wszystkich na Oławską Majówkę! Wstęp wolny.

Sponsorzy imprezy

Sponsor główny: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie Sp. z o.o., Zakład Gospodarowania Odpadami w Gać.

Sponsor: DS Smith Polska Sp. z o.o.

Firma wspierająca: Autoliv Poland Sp. z o.o., Miejski Zakład Energetyki Cieplnej – Oława Sp. z o.o., The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.

Partnerzy: Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o., El Dorado Cultural Center Oława

