Rajdokonferencja pod pomnikiem

1 maja uczestnicy rajdokonferencji „Vehicles of the Future” po raz kolejny zawitali do Oławy. Tym razem spotkali się pod Pomnikiem Niepodległej, gdzie przywitał ich starosta Zdzisław Brezdeń.

– Robimy ten rajd po to, bo nie da się zrozumieć Polaka, nie da się zrozumieć tożsamości naszej polskiej natury bez znajomości Kresów. Wszystko, co najpiękniejsze w nas, to genetycznie z Kresów pochodzi – mówił pułkownik Mieczysława Struś, komandor rajdu

fot. Jerzy Kamiński

