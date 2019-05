Uczcij biało-czerwoną!

Starosta oławski Zdzisław Brezdeń zaprasza na powiatowe obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w czwartek 2 maja

Dzień Flagi RP w powiecie oławskim. Biało-czerwone Święto 2 maja

Oławskie uroczystości rozpoczną się o godzinie 12.00 – na placu przed Starostwem Powiatowym, przy ul. 3 Maja 1, od strony banku. Najpierw odbędzie się ceremonia podniesienia flagi na maszt, podczas której uczestnicy odśpiewają wspólnie hymn państwowy. Wojskową asystę honorową w trakcie uroczystości będą pełnili żołnierze Wojska Polskiego z 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki, z którym współpracuje oławskie starostwo. Podczas spotkania przypomnimy historię barw narodowych i flagi państwowej. Każdy uczestnik powiatowych obchodów Dnia Flagi RP otrzyma okolicznościową kartkę, z pełnym tekstem hymnu państwowego, a także biało-czerwoną chorągiewkę, które będą rozdawane tuż przed uroczystością. Dzień Flagi RP został ustanowiony 15 lat temu. Nieprzypadkowo obchodzimy go 2 maja – twórcom święta chodziło o upamiętnienie dnia, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski.

2 maja 1945 zdobywający Berlin żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli polską flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, w parku Tiergarten. Nie bez znaczenia dla pomysłu wprowadzenia święta były praktyki z okresu PRL-u, kiedy celebrowano tylko Święto Pracy, natomiast konsekwentnie pomijano obchody 3 Maja. Z tego powodu po 1 maja flaga państwowa błyskawicznie znikała z ulic i nie wolno było jej pokazywać w następnych dniach, co miało wymazać narodową pamięć o Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj nikomu już nie trzeba przypominać o tym święcie – a biało-czerwone flagi powiewają na coraz większej ilości domów i posesji…

Dzień Flagi stanowi rodzaj hołdu dla jednego z najważniejszych symboli narodowych, a został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych. Z heraldycznego punktu widzenia barwami polskimi od wieków była biel orła i czerwień tarczy herbowej. Czerwień symbolizuje odwagę i waleczność, była też od wieków kolorem uprzywilejowanym, którym posługiwali się najbogatsi obywatele. Za prawdziwie narodową barwę polską uznawany jest karmazyn, czyli ciemna czerwień. Z kolei biel była powszechna w użyciu i symbolizuje czystość, szlachetność oraz porządek. Na polskiej fladze biel znalazła się u góry, gdyż według zasad heraldyki ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Samorząd powiatu oławskiego organizuje obchody Dnia Flagi RP już po raz ósmy. – Zapraszam wszystkich mieszkańców do przybycia na powiatowe obchody tego święta, aby okazać radość i dumę z wolnej i niepodległej Ojczyzny – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. – Poprzez obecność wyraźmy szacunek dla barw i symboli narodowych oraz akcentujmy przywiązanie do polskiej historii, kultury i tradycji. Zachęcam mieszkańców naszego powiatu do aktywnego włączenia się do uroczystych obchodów i wywieszenie flagi państwowej w czasie świątecznych dni majowych – w oknach, na posesjach i w zakładach pracy. Dzień Flagi jest doskonałą okazją i szansą na wychowywanie kolejnych pokoleń, w duchu patriotyzmu i szacunku dla symboli narodowych.

Patriotyzm, będący naturalnym uczuciem każdego obywatela, jest miłością do wolności, Ojczyzny i polskiego języka. Wyrażamy go poprzez symbole, a najważniejszym jest flaga państwowa. Dzień Flagi RP obchodzimy w Polsce od 2004 roku, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Święto zostało wprowadzone nowelą ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwaloną 20 lutego 2004 i podpisaną przez prezydenta RP 16 marca 2004. 2 maja jest jednocześnie obchodzony jako „Dzień Polonii i Polaków za Granicą”. Dlatego też w tym dniu nasza biało-czerwona flaga powinna stać się symbolem, łączącym i jednoczącym Polaków na wszystkich kontynentach, stanowiąc widoczny symbol przynależności narodowej. 2 maja oddajemy cześć „biało-czerwonej”, ale również mamy w tym dniu na uwadze pozostałe symbole państwowe: Orła Białego i hymn – Mazurek Dąbrowskiego, które określają naszą tożsamość, jednoczą i świadczą o naszej podmiotowości. Dlatego winni im jesteśmy szacunek i odpowiednie traktowanie. Na fladze, o czym często zapominają kibice, nie wolno umieszczać żadnych napisów czy rysunków. Widzowie zawodów sportowych mogą umieszczać nazwy swoich miejscowości na barwach narodowych, pod warunkiem, że nie jest to flaga o proporcji 5:8.

Ustawa z 2004 roku zniosła ograniczenia używania flagi państwowej, wprowadzone w PRL, aby nie dopuścić do demonstracji i protestów pod barwami narodowymi, przeciw ówczesnej władzy. Nastąpiło zatem poszerzenie obszaru wolności osobistej. Dziś, zgodnie z prawem, możemy eksponować flagę państwową każdego dnia, podkreślając w ten sposób rangę uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, także w prywatnym życiu, ale z zastrzeżeniem, żeby to czynić z czcią i szacunkiem. Korzystajmy z tej wolności! Swoją polskość możemy manifestować flagą każdego dnia!

– Flaga jest dla nas przejawem dumy i patriotyzmu, przypomina o odwadze i bohaterstwie tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę i przelewali krew – podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń. – Dzień Flagi RP, czyli symbolu wolności i niepodległości, jest szczególnym świętem wszystkich Polaków. Biało-czerwona flaga jest źródłem polskiego patriotyzmu i radości!

Źródło Starostwo Powiatowe w Oławie

Kategoria artykułu: Ważne