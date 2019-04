Fabryka ma być zlokalizowana na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" w Godzikowicach Fot. arch. Gminy Oława

Nie chcą fabryki elektrolitów. Boją się o zdrowie

Gmina Oława. Sprzeciw. Przed rokiem informowaliśmy, że pod Godzikowicami powstanie fabryka elektrolitów. Mieszkańcy sprzeciwiają się tej inwestycji

Chiński koncern Jiangsu Guotai International Group kupił pod Godzikowicami działkę o powierzchni 6,4 ha, gdzie chce postawić fabrykę elektrolitów używanych w bateriach do samochodów elektrycznych.

Przetarg na nieruchomość został rozstrzygnięty 10 maja 2018. Działka leży na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park”. Jak informuje portal Investmap.pl, polska spółka koncernu już w lutym tego roku otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy. Zakład zrealizują dwie spółki zależne od Jiangsu Guotai International Group, które objęły po 50% udziałów działającej od stycznia 2018 roku spółce Guoatai-Huarong Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Wydajność polskiej fabryki przewidziana jest na 40 000 ton elektrolitów rocznie, a wartość inwestycji może sięgnąć nawet 47 mln dolarów. Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co. Ltd. został założony w 2000 roku. Jest zaawansowaną technologicznie firmą produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych. To jeden z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie.

15 kwietnia podczas zebrania wiejskiego został powołany komitet „Stop Zakładom Elektrolitów w Godzikowicach”. Tworzą go Bogdan Łysowski, Andrzej Kasperkiewicz i Edyta Kubik, którzy otrzymali od mieszkańców legitymację na reprezentowanie ich w tej sprawie. Członkowie komitetu dokładnie przeanalizowali raport oddziaływania na środowisko i twierdzą, że w fabryce będą używane substancje niezwykle szkodliwe dla zdrowia. Chcieliby dużej debaty społecznej na ten temat, a ostatecznie nawet zablokowania inwestycji, która ich zdaniem – powstanie zbyt blisko zabudowań mieszkaniowych. Uważają, że problem nie dotyczy tylko Godzikowic, ale także ościennych wiosek, których mieszkańcy już zbierają podpisy przeciw realizacji inwestycji oraz Oławy. Komitet chce również spotkać się z pełniącym obowiązki wójta gminy Oława Henrykiem Kuriatą. Więcej na ten temat – wkrótce.

(kt)

