Zawieszamy, ale nie kończymy! Od dzisiaj wchodzimy w nowy etap

Sławomir Broniarz, prezes ZNP poinformował na konferencji prasowej, że strajk zostanie zawieszony od soboty (27 kwietnia) do września. – Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk – mówił Broniarz. – Zawiesza, ale nie kończy. Powiem więcej, od dzisiaj wchodzimy w nowy etap, który będzie o wiele trudniejszy, ale etap, który także pokaże nowe oblicze naszego protestu. Jesteśmy bowiem w połowie drogi, ale jednoznacznie mogę oświadczyć, że ani dzisiaj, ani jutro, ani w kolejnych dniach nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z Solidarnością. Prawda jest taka, że strajk mógłby trwać, bo wszyscy nauczyciele są do tego gotowi, mógłby być prowadzony w czasie matur i nie zdołalibyście państwo (to jest adresowane do rządu i pana premiera), nie zdołalibyście rozwiązać tego problemu, nie bylibyście w stanie zastąpić nas nauczycieli podczas tego egzaminu, mimo, że ryzykowaliście państwo dobro uczniów. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności i tę odpowiedzialność musieliśmy wziąć my nauczyciele i dyrektorzy szkół, ale także rodzice i uczniowie, którzy nas w tej decyzji wspomagali. Panie premierze Morawiecki dajemy panu czas do września, czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony, oczekujemy rzeczowej, męskiej postawy, która będzie odpowiadała na oczekiwania półmilionowej rzeszy nauczycieli i wieluset tysięcy rodziców i uczniów!

