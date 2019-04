Koalicja Europejska: „Różnorodność naszą siłą”

Oława. Kandydaci Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z naszego okręgu 24 kwietnia zaprezentowali się w Oławie. Przedstawili też swój dekalog. Nie obyło się bez incydentów ze strony kilku mieszkańców…

*

– Koalicja Europejska to jest wielkie marzenie o zjednoczeniu opozycji, które się dokonało – mówili 24 kwietnia otwierając konferencję przy oławskiej pogodynce. – Jesteśmy tu dzisiaj z różnych formacji politycznych, z różnych środowisk, ale razem, by razem iści do Europy po wartości, które nas połączyły i które są dla nas najistotniejsze.

Poszczególni kandydaci do Europarlamentu, przedstawiciele ugrupowań, które startują w majowych wyborach pod wspólnym szyldem Koalicji Europejskiej mówili o szczegółach.

Małgorzata Sekuła Szmajdzińska z SLD zapewniała, że jest dumna z tego, że jest kandydatką KE i należy do tej drużyny. – Europa to nasza duża ojczyzna, zrobimy wszystko, żeby ta nasza duża ojczyzna pięknie się rozwijała, to nasze zadanie, które musimy spełnić pamiętając o tym, że będą dyskusje na ten temat i trudne sytuacje, ale jesteśmy na to przygotowani, ale ja się tego nie boję i chętnie wezmę udział w tych dyskusjach, bo one są ważne po to by rozwijała się Europa i nasz kraj. Musimy zrobić wszystko, aby wszyscy Polacy czuli się obywatelami Unii Europejskiej

*

Julia Rokicka, kandydatka partii Zielonych przekonywała, że jej priorytetem będą aspekt zdrowia i walka ze smogiem, mówiła także o ekologicznym gospodarowaniu odpadami, edukacji bez barier.

*Kilku przechodniów, widząc przedstawicieli Koalicji Europejskiej nie powstrzymało się od mocnych i obraźliwych słów. – Zdrajcy, targowica – krzyczał jeden z mieszkańców, przechodząc obok uczestników spotkania, po czym dodał „stare komuchy z PZPR”. Byli też tacy, którzy przeklinali do przedstawicieli KE, a po chwili odwracali głowę w stronę kościoła i robili znak krzyża. – Wynocha stąd, do domu, co to za pedały!

*

Pełna relacja z tego spotkania w kolejnym papierowym wydaniu „Powiatowej” 30 kwietnia.

Tekst i fot. Wioletta Kamińska



Kategoria artykułu: Ważne