Ilu nauczycieli strajkuje dziś? Dyskusja o strajku na sesji

Dziś po godz. 13.00 o sytuację podczas strajku w szkołach w powiecie pytały radne Anna Leszczyńska i Bożena Worek. Odpowiedzi udzielił wicestarosta Witold Niemirowski – Codziennie spotykamy się z dyrektorami szkół i monitorujemy sytuację – mówił. – Na dziś wygląda to następująco:

**

w LO nr 1 w Oławie: 20 osób strajkuje, 8 pracuje, 2 osoby są na chorobowym

*

w CKZiU w Oławie – 31 strajkuje, 8 pracuje, 2 na chorobowym

*

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie – 21 strajkuje, 17 pracuje, 8 choruje

*

w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach – 25 strajkuje, 17 pracuje, 2 osoby na chorobowym

*

w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie – 13 osób strajkuje, 21 pracuje, 13 na chorobowym

*

w Poradni Pedagogicznej w Oławie – wszyscy pracują, jedna osoba choruje

*

w Poradni Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach – 4 osoby strajkują, 1 pracuje, 1 na chorobowym

*

– To są dane na dziś, tendencja jest zmienna, ale zauważamy, że coraz więcej osób wraca do pracy i chwała im za to – mówił Niemirowski. – Jakiś czas temu wystąpiliśmy z apelem do nauczycieli, bo uważamy, ze dobro dziecka jest najważniejsze. Chcę podziękować wszystkim dyrektorom szkół i tym nauczycielom, którzy zawiesili protest, bądź pracowali cały czas i mogli pomóc w szkołach podstawowych i gimnazjalnych przy prowadzeniu ostatnich egzaminów. Dziękuję tym osobom, które nie bały się tego „hejtu” i odważyły się dla dobra uczniów, dzieci przeprowadzić te egzaminy

*

Bożena Worek pytała czy powiat przewiduje zapłatę dla strajkujących nauczycieli, czy pozostaje im tylko fundusz zapomogowy? – Wiem, że burmistrzowie i prezydenci niektórych miast przewidzieli wypłatę w formie dodatków – mówiła.

*

Niemirowski poinformował, że Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się na piśmie do wszystkich samorządów, do starostwa również. – Przykro mi to stwierdzić, ale nie ma możliwości prawnej, aby wypłacić te pieniądze – wyjaśniał wicestarosta. – Te samorządy, które wypłacą…, to ich burmistrzowie, starostowie, czy prezydenci narażeni są na dyscyplinę budżetową. Dlatego my odpowiedzieliśmy na pismo ZNP, że nie będziemy płacić.

