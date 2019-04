Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vqZl6Z2LdmE

Oławianin w Muzycznej Bitwie! Już można głosować

Rafał Warzeń zakwalifikował się do „Muzycznej Bitwy” Radia Wrocław!

„Na swoim koncie ma wiele koncertów solowych oraz zespołowych jako wokalista oraz gitarzysta. Przygodę muzyczną rozpoczął już w dzieciństwie – w wieku 8 lat wystąpił przed Markiem Grechutą w programie „Od przedszkola do Opola”. Udziela się też aktorsko, zagrał główną rolę Jima Morrisona w musicalu „Jeździec Burzy” Rafał Wawrzeń gra i śpiewa covery polskie i zagraniczne oraz autorskie piosenki, które zamieścił na swojej pierwszej płycie „Everyman”. Jak wyjaśnia – „płyta powstała z potrzeby uzewnętrznienia pasji do muzyki, słowa oraz z czystego, ludzkiego hedonizmu: sam ją napisałem, zaśpiewałem, zagrałem, zaaranżowałem i wyprodukowałem”. „Cień tęsknoty” otwiera „Everymana”. Jak głosować? Wszelkie szczegóły na stronie Radia Wrocław, pod tym linkiem: http://www.muzycznabitwa.radiowroclaw.pl/bands/view/388/rafal-wawrzen?fbclid=IwAR3mI5hlCtADz8J3HRe9Rqaq8cuZTtA6bRQgre2pwoiB6d5bDvdBO_w4a_Q

UWAGA! Konkurs trwa do 19 kwietnia do godz. 8.00. Ogłoszenie wyników w Radiu Wrocław o 11.40.

