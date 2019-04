Rowerem przez powiat. Mamy dla WAS niespodziankę!

Fajny pomysł! Starostwo powiatowe w ubiegłym roku wydało przewodnik rowerowy. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto dopiero zaczyna rowerową przygodę, ale również dla pasjonatów, kochających dwa kółka od lat

W przewodniku znajdziemy dokładne trasy rowerowe powiatu oławskiego, opisy, zdjęcia i mapki z odcinkami podzielonymi na kategorie – sportową, turystyczną, przygodową. Zamieszczono też kody QR, dzięki którym można pobrać trasy do swojego smartfona (trzeba mieć odpowiednią aplikację z GPS).

– Rower jest jednym z najbardziej niezwykłych wynalazków w historii człowieka i nie trzeba być wielkim fanem, żeby zrozumieć jego przełomowość – piszą na wstępie autorzy.

To, jak bardzo kochają jednoślad widać właśnie po sposobie wydania publikacji. Wszystko zostało dobrze przemyślane, każda trasa szczegółowo opisana i uzupełniona bardzo dobrymi zdjęciami. – My, autorzy tego przewodnika, straciliśmy dla roweru głowy już dawno i chcemy się podzielić z państwem tym, co pod względem rowerowym może zaproponować powiat oławski. Jest położony w wybitnie ciekawym miejscu, sprzyjającym rozpoczęciu swojej rowerowej przygody niezależnie od wieku. To, co czyni teren powiatu ciekawym, to jego bogata, ale i skomplikowana historia na przestrzeni wieków, czego ślady będziemy z państwem odszukiwać na niektórych z proponowanych tras.

Wszystkie trasy opublikowane w przewodniku przejechali i opisali dwaj mieszkańcy zakochani w rowerach – Jacek Bereżnicki i Wojtek Sienkiewicz, który wykonał też zdjęcia.

Jeżeli jednym z twoich postanowień noworocznych jest zmiana trybu życia na zdrowszy i bardziej sportowy, to idealny moment, żeby zacząć przygodę z rowerem, a ten przewodnik na pewno bardzo ci w tym pomoże. Mamy niespodziankę dla naszych czytelników. Starostwo powiatowe przekazało nam 10 egzemplarzy. Dziś do zdobycia 5! Można je otrzymać pisząc pod postem na naszym profilu na: www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/.

