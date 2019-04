W Szkole Podstawowej nr 6 strajkujący zadbali o odpowiednie koszulki. Mówią, że będą walczyć do skutku

To strajk bezterminowy! Doszliśmy do ściany!

Trwa strajk nauczycieli. O godzinie 8.00 byliśmy w niektórych szkołach w Oławie, Jelczu-Laskowicach, gminie Domaniów i gminie Oława

OŁAWA. SP nr 6 im. Polskich Olimpijczyków. Tu 90 procent nauczycieli zadeklarowało udział w strajku. Pierwsza osoba przyszła do szkoły dziś o godz. 6.30. Nauczyciele spotkali się w pokoju nauczycielskim, będą strajkować zgodnie z harmonogramem zajęć, które mieli prowadzić. Przewodniczącą komitetu strajkowego jest Alina Graj. – Jesteśmy zwartą siłą – mówi. – Wczorajsze rozmowy nie przyniosły rezultatu. Rząd nie złożył nam godnej propozycji. To jest strajk bezterminowy. Nie wiemy ile potrwa, miejmy nadzieję, że potrwa krótko. Miejmy nadzieję, że rząd zrozumie o co nam chodzi…

Rano do SP nr 6 nie przyszło ani jedno dziecko. – Przyszedł tylko jeden rodzic, który chciał się dowiedzieć ile strajk potrwa, ponieważ zorganizował opiekę tylko na trzy dni, a później będzie miał problem – dodaje Graj.

Dla uczniów, którzy pojawią się w szkole, jest m.in. przygotowana świetlica, jest w niej katechetka, która nie może strajkować z racji tego, że kuria wydała zakaz. Zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Alina Graj od 35 lat pracuje w zawodzie, jest polonistką. – W tym roku szkolnym od 1 września do 13 marca sprawdziłam już 2200 prac! To są przede wszystkim prace pisemne, a to jest ułamek tego, co robię w tym zawodzie. Kończę pracę w szkole, a w domu pracuję dalej, często po nocach…

– Ten zawód to moja pasja, ja to kocham – mówi młoda nauczycielka z SP nr 6, która w zawodzie jest od 4 lat. – Chcę pracować i jak słyszę, że ktoś mówi „idź pracuj do Biedronki, do Lidla, zmień pracę”, to ręce mi opadają. Jeżeli każdy nauczyciel w tym kraju zmieni pracę, to za chwilę nie będzie nikogo, kto będzie uczył dzieci. Będą musiały się uczyć same w domu, albo będą w zawodzie takie osoby, które nie będą potrafiły przekazać wiedzy w ciekawy sposób. W dzisiejszych czasach nie stać mnie na kredyt hipoteczny, bo mam za małe zarobki i moje umowy są na czas określony, na wynajem mieszkania też mnie nie stać… Będę walczyć do końca o godne płace.

Katarzyna pracuje od 2004 roku w SP 6, uczy języka niemieckiego. – Jestem przekonania, że powinniśmy walczyć do końca. Jestem zdruzgotana tą wczorajszą decyzją Solidarności, że oni się wyłamali, ale to jeszcze bardziej zmotywowało mnie do walki.

W Szkole Podstawowej nr 1 do strajku przystępowali wszyscy nauczyciele, którzy przychodzili na pierwszą lekcję. Również tutaj strajkują zawody niepedagogiczne

W Liceum Ogólnokształcącym nie wszyscy nauczyciele przystąpili do strajku natomiast zdecydowana większość przyłączyła się do niego. I nie są to tylko nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nauczyciele w ZSP nr 2 w większości przystąpili do strajku. Ci którzy nie strajkują prowadzą zajęcia z uczniami (przyszło ich siedmiu), albo zostali oddelegowani do innych zadań przez dyrekcję szkoły. Rozmawialiśmy tam ze strajkującymi.

– Jak się państwo czujecie, jak wygląda obecnie sytuacja?

– Nie strajkujemy dlatego, że chcemy, nie ma w tym przymusu ale po prostu doszliśmy już do ściany. Czujemy się rozczarowani, trzeba wręcz było zacząć strajkować. Przede wszystkim chcemy pokazać, że to nie jest żadne nasze „widzimisię”.

– Czy była nadzieja, że się dogadają, że uda się na ostatnią chwilę ustalić jakiś kompromis?

– Oczywiście. Cały czas w nas tliła się nadzieja, że nie dojdzie do strajku. Ale też mamy wrażenie, że chyba rząd dążył do tego strajku. Te propozycje, które padły miały nas sprowokować. Rząd czuje się tak pewnie, że nie musi się liczyć z naszym zdaniem.

– Ale dlaczego czuje się tak pewnie, w końcu nauczycieli jest pół miliona?

– Może liczą na emerytów, ich jest 8 milionów. Chłodna kalkulacja. To wszystko ma służyć skonfliktowaniu społeczeństwa.



Jak strajk wygląda w Jelczu-Laskowicach?

W GMINIE OŁAWA

W GMINIE DOMANIÓW

